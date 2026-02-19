Porta fechada no quarto: o erro que prejudica seu sono

Principal razão é o acúmulo de dióxido de carbono no ambiente ao longo da noite - Foto: Freepik

Dormir com a porta do quarto fechada pode parecer uma escolha simples de conforto ou privacidade, mas pesquisas recentes indicam que o hábito pode afetar diretamente a qualidade do sono. A principal razão é o acúmulo de dióxido de carbono (CO₂) no ambiente ao longo da noite, especialmente quando duas ou mais pessoas compartilham o mesmo espaço sem ventilação adequada.

Estudos científicos publicados entre 2018 e 2025 mostram que, em quartos totalmente fechados, os níveis de CO₂ podem ultrapassar 1.300 partes por milhão (ppm) — concentração associada a sono mais superficial, maior número de despertares noturnos, redução do tempo em sono profundo, aumento do cortisol ao acordar e pior desempenho cognitivo no dia seguinte.

Como o CO₂ se acumula no quarto

Durante o sono, um adulto expira, em média, cerca de 250 mililitros de dióxido de carbono por minuto. Em ambientes pequenos e sem circulação de ar, esse gás se acumula gradualmente, elevando a concentração de níveis considerados normais (cerca de 400 ppm) para patamares acima do recomendado.

Pesquisas laboratoriais indicam que concentrações acima de 1.000 ppm já reduzem a eficiência do sono. Quando os níveis superam 1.300 ppm, há queda significativa na duração do sono profundo — fase essencial para a recuperação física e mental.

O que acontece no organismo

O impacto do CO₂ elevado ocorre por dois mecanismos principais. Em concentrações mais altas, o gás estimula receptores sensíveis no tronco encefálico responsáveis por monitorar a qualidade do ar inspirado. Isso leva a uma ativação maior do sistema nervoso simpático — ligado ao estado de alerta — e ao aumento do cortisol, hormônio relacionado ao estresse.

Como consequência, há mais microdespertares ao longo da noite, fragmentando o sono mesmo sem que a pessoa acorde completamente. Em comparações com outros fatores ambientais, como temperatura, partículas finas e ruído, o CO₂ foi apontado como o elemento mais fortemente associado à redução da eficiência do sono.

Evidências em campo

Um estudo publicado na revista científica Indoor Air, conduzido pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven, acompanhou 17 voluntários saudáveis por cinco dias consecutivos. Na condição com janela ou porta abertas, o nível médio de CO₂ foi de 717 ppm. Já com o quarto completamente fechado, a concentração subiu para 1.150 ppm.

A pesquisa utilizou actigrafia de pulso e questionários de qualidade do sono e identificou melhora significativa tanto na percepção subjetiva de profundidade do sono quanto nos parâmetros objetivos medidos quando havia ventilação.

Outro estudo, publicado em 2023 com 36 participantes jovens e saudáveis, comparou três níveis de ventilação. Em ambientes com 1.000 ppm de CO₂, acima do ideal de 750 ppm, a eficiência do sono caiu 1,3% e o tempo acordado aumentou cerca de cinco minutos por noite. Em concentrações de 1.300 ppm, o tempo de sono profundo diminuiu de forma significativa, o período acordado subiu 7,8 minutos e houve aumento do cortisol salivar ao despertar.

Qual é o nível ideal?

Especialistas recomendam manter a concentração de CO₂ no quarto abaixo de 800 ppm e, preferencialmente, nunca acima de 1.000 ppm. Para isso, pequenas medidas costumam ser suficientes:

Porta entreaberta: uma abertura de cerca de 10 centímetros já favorece a circulação de ar.

Janela levemente aberta: frestas de 2 a 5 centímetros ajudam a manter níveis adequados.

Ventilador silencioso: melhora a circulação sem comprometer o conforto acústico.

Ventilação antes de dormir: abrir janelas por 30 minutos renova o ar do ambiente.

Estudo experimental de 2025 demonstrou que manter a porta apenas entreaberta reduz significativamente o acúmulo de CO₂ em comparação com a porta totalmente fechada.

Quando manter a porta fechada é necessário

Há situações em que deixar a porta fechada pode ser recomendável, como em locais com ruído externo intenso ou por questões de segurança contra incêndio. Pesquisas na área mostram que portas fechadas podem retardar a propagação de fumaça por mais de três minutos — fator relevante, sobretudo em prédios residenciais antigos.

Nesses casos, a orientação é combinar janela levemente aberta com ventilador para garantir alguma renovação do ar. É importante lembrar que o ar-condicionado convencional apenas recircula o ar interno e não reduz o CO₂, a menos que esteja integrado a um sistema de ventilação mecânica com renovação externa.

Quando procurar ajuda

Medidas ambientais podem melhorar significativamente o sono, mas não substituem avaliação médica. Pessoas com insônia persistente, sonolência diurna excessiva, suspeita de apneia do sono ou outros distúrbios devem procurar um especialista em medicina do sono para investigação adequada.

Pequenas mudanças na ventilação do quarto, segundo as evidências atuais, podem representar uma estratégia simples, gratuita e eficaz para melhorar a qualidade do descanso e, consequentemente, a saúde como um todo.