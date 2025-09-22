Primavera pode aumentar alergias e impactar a imunidade: saiba como se proteger

Como a chegada da primavera influencia alergias e imunidade - Foto: Unsplash

A entrada da primavera traz dias mais longos, temperaturas amenas e o florescimento das plantas. Mas, junto com o colorido da estação, aumentam também as queixas de alergias respiratórias e cutâneas, além da necessidade de reforçar os cuidados com a imunidade.

Entre os principais grupos de risco estão pacientes com rinite e asma. A otorrinolaringologista Erica Campos explica que, sem o tratamento adequado, as crises se tornam mais frequentes nesta época do ano.

“O pólen é classificado como um aeroalérgeno, então quando um paciente que já tem diagnóstico de rinite e asma, e particularmente aqueles pacientes que não têm seus tratamentos de manutenção sob controle, quando eles têm contato com esses aeroalérgenos, acontece o desencadeamento das crises", detalhou, em entrevista ao Portal A TARDE.

Os sintomas respiratórios mais comuns são:

espirros,

coriza,

coceira,

em casos de asma, crises de tosse e falta de ar.

Variações climáticas como gatilho

O clima da primavera pode favorecer quadros alérgicos, especialmente em dias secos. Erica destaca que a oscilação de temperatura também influencia no surgimento das crises.

“Temperaturas mais quentes em geral favorecem esses pacientes. E outra coisa que também é importante é a umidade relativa do ar. Climas mais secos tendem também a desencadear mais eventos de crise", disse.

Evite exposição ao pólen em dias secos | Foto: Unsplash

Para reduzir riscos, a médica reforça a importância do tratamento contínuo e da prevenção.

“A principal medida preventiva para evitar crises nesse período é ter o seu tratamento de manutenção em dia. Rinite e asma são condições que não têm cura. A gente tem manejo e controle dessas doenças".

Quando procurar ajuda médica?

A otorrino lembra ainda que há situações em que o acompanhamento profissional é indispensável.

“Os sintomas que em geral requerem atenção médica são aqueles sintomas que não melhoram com medicação habitual. Se por acaso executarem o seu plano de ação e continuarem apresentando sintomas de coriza, espirro, lacrimejamento ocular, tosse e desconforto respiratório, que é a sibilância, esse é o momento de procurar ajuda médica", ressaltou.

Pele também sofre na primavera

Não são apenas as vias respiratórias que sofrem com a estação. A dermatologista Maria das Graças Leto, da clínica AMO, alerta que a combinação de calor, umidade e poluição pode agravar quadros de alergia cutânea.

“A primavera pode agravar quadros de alergias cutâneas em algumas pessoas. Isso pode acontecer porque há um aumento das temperaturas e também da umidade", contou.

Segundo a médica, algumas condições específicas costumam se intensificar. “Então, algumas condições como dermatite atópica, eczema, urticária, dermatite de contato, podem ser exacerbadas durante esse período.”

Sinais de alerta na pele

A dermatologista explica que a coceira intensa deve ser observada com atenção, já que pode indicar o agravamento da doença.

A primavera pode agravar quadros de alergias cutâneas | Foto: Reprodução

“Coceira intensa, é um dos principais sintomas das alergias cutâneas, vermelhidão ou manchas, lesões como pápulas ou placas, maior descamação ou ressecamento mais exagerado da pele, um edema localizado em áreas como pálpebras, mucosas, lábios e sensação de ardor ou queimação", destacou.

Vitamina D e exposição solar

Com a chegada da primavera, cresce também a procura por atividades ao ar livre e a exposição ao sol. No entanto, Maria das Graças alerta que a produção de vitamina D não deve justificar descuidos.

“A exposição direta da pele ao sol, ela não é recomendada para a produção de vitamina D. O que recomendamos é que as atividades ao ar livre, elas possam ser feitas, inclusive faz muito bem para a saúde, mas que sigam as medidas de fotoproteção", apontou.

Nesse sentido, o uso do protetor solar se torna ainda mais indispensável.

“O uso do filtro solar, ele deve ser constante, deve ser regular, deve ser diário. Nessa época do ano, já aumenta a temperatura, já aumenta a incidência de radiação. Então, é importante a regularidade da aplicação do filtro solar.”

Cuidados essenciais para a estação

Especialistas recomendam que, para aproveitar a primavera com saúde, seja mantido o tratamento de doenças crônicas, reduzida a exposição ao pólen, reforçados os cuidados com hidratação da pele e adotada a fotoproteção no dia a dia.

Em caso de sintomas persistentes ou crises intensas, a orientação é buscar ajuda médica imediatamente.