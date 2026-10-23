SERVIÇO GRATUITO
Projeto 'Após o AVC' oferece atendimento gratuito e doação de equipamentos em Salvador
Projeto Social atua no suporte pós-alta e na conexão com o SUS em Salvador
O projeto social 'Após o AVC' foi criado em 2023 pela Neurale — que é o Centro de Treinamento e Neurorreabilitação, em Salvador. A iniciativa atende pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e seus cuidadores após a saída do ambiente hospitalar.
O objetivo da ação, segundo Dr. Fábio Carvalho, fundador e CEO da Neurale, é orientar famílias sobre os cuidados contínuos, a rotina de reabilitação e o acesso aos serviços da rede pública de saúde.
Origem e evolução do atendimento
No início das atividades, em 2023, o suporte ocorria de forma remota, por meio de chamadas telefônicas e videochamadas. O modelo permitia a avaliação inicial das demandas do paciente, o esclarecimento de dúvidas e o direcionamento para unidades da rede pública, como:
- Instituto Baiano de Reabilitação (IBR);
- Hospital Geral Roberto Santos;
- Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CEPRED).
Com a estruturação do centro físico da Neurale, localizada na avenida Centenário, o projeto passou a realizar consultas presenciais mensais e gratuitas.
Os encontros ocorrem mediante agendamento prévio e atendem uma média de oito pacientes por edição.
Estrutura das consultas presenciais e acompanhamento multidisciplinar
O atendimento presencial reúne uma equipe formada por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. A triagem das especialidades envolvidas varia conforme a necessidade funcional apresentada por cada indivíduo.
Etapas da consulta presencial
- Avaliação funcional: identificação das limitações motoras, cognitivas e de linguagem resultantes do AVC;
- Orientação aos cuidadores: instrução técnica para familiares sobre manuseio, rotina de cuidados diários e prevenção de complicações;
- Prescrição de exercícios domiciliares: definição de rotinas de rotinas motoras para execução no domicílio;
- Reavaliações periódicas: monitoramento contínuo da evolução clínica e readequação das condutas terapêuticas;
Encaminhamento para o SUS: direcionamento formal para serviços especializados da rede pública de saúde para a continuidade do tratamento de longo prazo.
Banco solidário de tecnologias assistivas recicla e redistribui dispositivos
O projeto mantém o Banco Solidário de Tecnologias Assistivas, uma divisão voltada para o recebimento, recuperação e doação de dispositivos de mobilidade e suporte médico.
Funcionamento do banco solidário
- Captação de doações: recebimento de itens sem uso, como cadeiras de rodas, andadores, órteses, palmilhas, colchões pneumáticos e macas;
- Triagem e manutenção: submissão dos materiais a processos de avaliação técnica, higienização, reparos mecânicos e substituição de peças;
- Destinação gratuita: entrega dos equipamentos recuperados a pacientes cadastrados no projeto que comprovem ausência de recursos financeiros para a aquisição do material.
Informações de serviço e cadastro
O projeto depende de parcerias, doações de equipamentos e atuação de voluntários para manter a capacidade de atendimento.
- Instituição responsável: Neurale — Centro de Treinamento e Neurorreabilitação
- Local de atendimento presencial: avenida Centenário, 48 - ao lado do 5º Centro de Saúde
- Modalidade: gratuita (mediante agendamento prévio)
- Telefone de contato e WhatsApp: (71) 99220-2910