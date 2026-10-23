Projeto 'Após o AVC' oferece atendimento gratuito e doação de equipamentos em Salvador

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O projeto social 'Após o AVC' foi criado em 2023 pela Neurale — que é o Centro de Treinamento e Neurorreabilitação, em Salvador. A iniciativa atende pessoas acometidas por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e seus cuidadores após a saída do ambiente hospitalar.

O objetivo da ação, segundo Dr. Fábio Carvalho, fundador e CEO da Neurale, é orientar famílias sobre os cuidados contínuos, a rotina de reabilitação e o acesso aos serviços da rede pública de saúde.

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Origem e evolução do atendimento

A Neurale conta com equipamentos de última geração - Foto: Divulgação Neurale

No início das atividades, em 2023, o suporte ocorria de forma remota, por meio de chamadas telefônicas e videochamadas. O modelo permitia a avaliação inicial das demandas do paciente, o esclarecimento de dúvidas e o direcionamento para unidades da rede pública, como:

Instituto Baiano de Reabilitação (IBR);

Hospital Geral Roberto Santos;

Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (CEPRED).

Com a estruturação do centro físico da Neurale, localizada na avenida Centenário, o projeto passou a realizar consultas presenciais mensais e gratuitas.

Os encontros ocorrem mediante agendamento prévio e atendem uma média de oito pacientes por edição.

Estrutura das consultas presenciais e acompanhamento multidisciplinar

Atendimento agendado, sem espera - Foto: Divulgação Neurale

O atendimento presencial reúne uma equipe formada por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. A triagem das especialidades envolvidas varia conforme a necessidade funcional apresentada por cada indivíduo.

Etapas da consulta presencial

Avaliação funcional : identificação das limitações motoras, cognitivas e de linguagem resultantes do AVC;

: identificação das limitações motoras, cognitivas e de linguagem resultantes do AVC; Orientação aos cuidadores : instrução técnica para familiares sobre manuseio, rotina de cuidados diários e prevenção de complicações;

: instrução técnica para familiares sobre manuseio, rotina de cuidados diários e prevenção de complicações; Prescrição de exercícios domiciliares : definição de rotinas de rotinas motoras para execução no domicílio;

: definição de rotinas de rotinas motoras para execução no domicílio; Reavaliações periódicas : monitoramento contínuo da evolução clínica e readequação das condutas terapêuticas;

Encaminhamento para o SUS: direcionamento formal para serviços especializados da rede pública de saúde para a continuidade do tratamento de longo prazo.

Banco solidário de tecnologias assistivas recicla e redistribui dispositivos

O projeto mantém o Banco Solidário de Tecnologias Assistivas, uma divisão voltada para o recebimento, recuperação e doação de dispositivos de mobilidade e suporte médico.

Funcionamento do banco solidário

Captação de doações : recebimento de itens sem uso, como cadeiras de rodas, andadores, órteses, palmilhas, colchões pneumáticos e macas;

: recebimento de itens sem uso, como cadeiras de rodas, andadores, órteses, palmilhas, colchões pneumáticos e macas; Triagem e manutenção : submissão dos materiais a processos de avaliação técnica, higienização, reparos mecânicos e substituição de peças ;

: submissão dos materiais a processos de avaliação técnica, higienização, reparos mecânicos e substituição de peças Destinação gratuita : entrega dos equipamentos recuperados a pacientes cadastrados no projeto que comprovem ausência de recursos financeiros para a aquisição do material.

Informações de serviço e cadastro

Sede da Neurale (Centro de Treinamento e Neurorreabilitação), em Salvador - Foto: Divulgação Neurale

O projeto depende de parcerias, doações de equipamentos e atuação de voluntários para manter a capacidade de atendimento.