SAÚDE
OPORTUNIDADE

Projeto "Após o AVC" oferece atendimento gratuito em Salvador

Iniciativa é aberta ao público e visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares afetados pelo AVC

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

24/10/2025 - 9:17 h
AVC é uma das principais causas de incapacidade no Brasil
O Centro de Neurorreabilitação Neurale, na avenida Centenário, em frente à UPA dos Barris, realizará neste sábado, 25 de outubro, uma ação gratuita para pacientes e familiares afetados pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A iniciativa, chamada "Após o AVC", completa 2 anos e visa acolher pessoas que ficaram sem suporte após o AVC e mostrar que a reabilitação é possível com o tratamento adequado.

A ação oferecerá avaliações e orientações médicas e fisioterapêuticas, incluindo:

  • Triagem Funcional: avaliação da capacidade funcional dos pacientes
  • Avaliação Multiprofissional: avaliação por uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde
  • Rodas de Conversa: espaço para troca de experiências e apoio entre pacientes e familiares

O AVC é uma das principais causas de incapacidade no Brasil, e a prevenção e reabilitação são fundamentais para reduzir seus impactos. O projeto "Após o AVC" é liderado pelo Dr. Fábio Carvalho, médico e fisioterapeuta, que destaca a importância de orientar e apoiar quem passou por isso.

"A ação marca a preparação para o Dia Mundial de Combate ao AVC, celebrado em 29 de outubro, e chama atenção para a importância da prevenção e do acesso à reabilitação", destaca Dr. Fábio.

Serviço

  • Data: Sábado, 25 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Neurale - Av. Centenário, 48, em frente à UPA dos Barris

A iniciativa é gratuita e aberta ao público, e visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares afetados pelo AVC.

