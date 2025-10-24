OPORTUNIDADE
Projeto "Após o AVC" oferece atendimento gratuito em Salvador
Iniciativa é aberta ao público e visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares afetados pelo AVC
Por Jair Mendonça Jr
O Centro de Neurorreabilitação Neurale, na avenida Centenário, em frente à UPA dos Barris, realizará neste sábado, 25 de outubro, uma ação gratuita para pacientes e familiares afetados pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC).
A iniciativa, chamada "Após o AVC", completa 2 anos e visa acolher pessoas que ficaram sem suporte após o AVC e mostrar que a reabilitação é possível com o tratamento adequado.
A ação oferecerá avaliações e orientações médicas e fisioterapêuticas, incluindo:
- Triagem Funcional: avaliação da capacidade funcional dos pacientes
- Avaliação Multiprofissional: avaliação por uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde
- Rodas de Conversa: espaço para troca de experiências e apoio entre pacientes e familiares
O AVC é uma das principais causas de incapacidade no Brasil, e a prevenção e reabilitação são fundamentais para reduzir seus impactos. O projeto "Após o AVC" é liderado pelo Dr. Fábio Carvalho, médico e fisioterapeuta, que destaca a importância de orientar e apoiar quem passou por isso.
"A ação marca a preparação para o Dia Mundial de Combate ao AVC, celebrado em 29 de outubro, e chama atenção para a importância da prevenção e do acesso à reabilitação", destaca Dr. Fábio.
Serviço
- Data: Sábado, 25 de outubro
- Horário: 8h
- Local: Neurale - Av. Centenário, 48, em frente à UPA dos Barris
A iniciativa é gratuita e aberta ao público, e visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares afetados pelo AVC.
