SAÚDE PÚBLICA
Pseudomonas aeruginosa: conheça a bactéria da água Crystal e produtos da Ypê
Microrganismo se tornou motivo de preocupação de saúde pública no Brasil
Após dois episódios recentes de recolhimento de produtos, a bactéria Pseudomonas aeruginosa voltou a ser motivo de preocupação de saúde pública no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira, 3, o recolhimento de um lote da água mineral Crystal após análises laboratoriais confirmarem a presença do microrganismo. Antes disso, a mesma bactéria havia sido identificada em lotes de produtos da Ypê.
Afinal, o que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?
Ela é um microrganismo comum no ambiente e está presente no ar, na água, no solo e pode ser encontrada inclusive na pele de pessoas saudáveis.
Na literatura médica, a bactéria é classificada oportunista: raramente causa infecção em pessoas saudáveis, mas pode provocar ou agravar quadros infecciosos em pessoas com o sistema imunológico comprometido. É essa característica que justifica a preocupação com imunossuprimidos, cuidadores e profissionais de saúde.
O Manual MSD, referência em informações médicas, aponta que “essas bactérias são favorecidas por áreas úmidas, como lavatórios, sanitários, banheiras de hidromassagem e piscinas com cloro inadequado, e soluções antissépticas vencidas ou inativadas”.
Às vezes, essas bactérias estão presentes nas axilas e na área genital de pessoas saudáveis.
Ainda de acordo com o Manual MSD, a Pseudomonas aeruginosa pode causar problemas que variam de infecções externas pequenas a distúrbios sérios com risco de morte.
Os imunossuprimidos são pessoas cujo sistema de defesa do organismo está enfraquecido, seja por doenças ou por tratamentos.
O grupo é composto por:
- Pacientes em tratamento contra o câncer (quimioterapia, radioterapia)
- Pessoas transplantadas que usam imunossupressores
- Pessoas com HIV/aids sem controle adequado
- Pacientes em uso prolongado de corticoides ou outros imunossupressores
- Pessoas com doenças autoimunes em tratamento
Nesses casos, microrganismos que normalmente não causariam problema podem representar risco maior.
As infecções ocorrem, conforme o MSD, com mais frequência e tendem a ser mais severas em pessoas que:
- Estão enfraquecidas (debilitadas) por certos distúrbios graves
- Têm diabetes ou fibrose cística
- Estão hospitalizadas
- Têm um distúrbio que enfraquece o sistema imunológico, como infecção avançada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)
- Tomam medicamentos para suprimir o sistema imunológico, como aqueles usados para tratar câncer ou para evitar a rejeição de um órgão transplantado