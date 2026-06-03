Pseudomonas aeruginosa: conheça a bactéria da água Crystal e produtos da Ypê

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Após dois episódios recentes de recolhimento de produtos, a bactéria Pseudomonas aeruginosa voltou a ser motivo de preocupação de saúde pública no Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira, 3, o recolhimento de um lote da água mineral Crystal após análises laboratoriais confirmarem a presença do microrganismo. Antes disso, a mesma bactéria havia sido identificada em lotes de produtos da Ypê.

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Afinal, o que é a bactéria Pseudomonas aeruginosa?

Ela é um microrganismo comum no ambiente e está presente no ar, na água, no solo e pode ser encontrada inclusive na pele de pessoas saudáveis.

Na literatura médica, a bactéria é classificada oportunista: raramente causa infecção em pessoas saudáveis, mas pode provocar ou agravar quadros infecciosos em pessoas com o sistema imunológico comprometido. É essa característica que justifica a preocupação com imunossuprimidos, cuidadores e profissionais de saúde.

O Manual MSD, referência em informações médicas, aponta que “essas bactérias são favorecidas por áreas úmidas, como lavatórios, sanitários, banheiras de hidromassagem e piscinas com cloro inadequado, e soluções antissépticas vencidas ou inativadas”.

Às vezes, essas bactérias estão presentes nas axilas e na área genital de pessoas saudáveis.

Ainda de acordo com o Manual MSD, a Pseudomonas aeruginosa pode causar problemas que variam de infecções externas pequenas a distúrbios sérios com risco de morte.

Os imunossuprimidos são pessoas cujo sistema de defesa do organismo está enfraquecido, seja por doenças ou por tratamentos.

O grupo é composto por:

Pacientes em tratamento contra o câncer (quimioterapia, radioterapia)

Pessoas transplantadas que usam imunossupressores

Pessoas com HIV/aids sem controle adequado

Pacientes em uso prolongado de corticoides ou outros imunossupressores

Pessoas com doenças autoimunes em tratamento

Nesses casos, microrganismos que normalmente não causariam problema podem representar risco maior.

As infecções ocorrem, conforme o MSD, com mais frequência e tendem a ser mais severas em pessoas que: