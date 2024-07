Saiba qual posição de dormir favorece saúde cerebral

Posição lateral ativa o sistema linfático e pode ajudar a remover "resíduos cerebrais" - Foto: Reprodução | Freepik

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos, aponta que posição de dormir influencia na qualidade do sono. O estudo aponta ainda que dormir na posição lateral ativa o sistema linfático e pode ajudar a remover "resíduos cerebrais" com maior eficácia, na comparação com as posições de costas e bruços. As informações são do Correio Braziliense.

A pesquisa, que foi publicada no periódico científico Journal of Neuroscience, analisou vias do sistema glinfático (que elimina resíduos no sistema nervoso central) de roedores com o objetivo de analisar como a postura corporal interfere no descarte de substâncias consideradas desnecessárias pelo cérebro durante o sono.

O acúmulo dessas substância pode favorecer o desenvolvimento de condições neurológicas como a doença de Alzheimer. Segundo a pesquisadora Helene Benveniste, a análise das diferentes posições demonstrou que o transporte glinfático foi mais eficiente na posição lateral do que de costas ou de bruços.

“É cada vez mais reconhecido que esses distúrbios do sono podem acelerar a perda de memória na doença de Alzheimer. Nossa descoberta traz novos insights sobre este tópico ao mostrar que também é importante em que posição você dorme”, afirmou Beneviste.