Salvador lidera Nordeste entre os melhores hospitais públicos do país

Hospital Ana Nery - Foto: Elói Corrêa | AGECOM

Salvador é a capital do Nordeste com mais hospitais públicos na lista do 100 melhores do Brasil, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o Instituto Ética Saúde, o Conass e o Conasems.

Empatada com Recife, a capital baiana tem três hospitais públicos na lista. Confira quais foram as unidades:

Salvador - Hospital Ana Nery

Salvador - Hospital Estadual da Mulher

Salvador - Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Nenhum hospital da região metropolitana ou do interior do estado foi selecionado pelo levantamento, de modo que apenas três dos 100 melhores hospitais públicos do país ficam na Bahia.

Quem se destacou foi o estado de São Paulo, que concentrou 30 unidades na lista, seguido por Goiás, com 10. Também aparecem na lista Pará e Santa Catarina (7), Pernambuco e Rio de Janeiro (6), Paraná, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão e Minas Gerais (3), além de outros estados com menor participação.

Critérios para entrar na seleção

Para entrar na lista, os hospitais precisam atender 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem qualquer atendimento por convênio ou operadora de saúde.

Foram incluídos hospitais gerais, adultos ou pediátricos e especializados em ortopedia, cardiologia, oncologia e maternidade, todos com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram considerados.

Entre os critérios avaliados estão a acreditação hospitalar, ou seja, a avaliação e certificação da qualidade das unidades, além da taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de Unidade de Terapia Intensiva e tempo médio de internação.

A próxima etapa do prêmio vai considerar também pesquisa de satisfação dos pacientes, eficiência no uso de recursos financeiros, além do cumprimento de leis, regulamentos e padrões éticos.