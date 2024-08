Salvador: Mais de 224 mil estão aptos a receber 2ª dose contra dengue

A vacina está disponível em todas as salas de imunização da rede municipal - Foto: pixabay

Entre janeiro e julho de 2024, Salvador registrou 802 casos de dengue na faixa etária de 10 a 14 anos. Apesar de os casos da doença estarem controlados, especialistas alertam para a necessidade de imunização para este público alvo, que já está habilitado a receber a 2ª dose da vacina.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador(SMS), os pais e responsáveis devem se atentar ao prazo de intervalo para administração das duas doses, que é de 90 dias. Estão aptos 224,8 mil indivíduos; desse total, 53,4 mil tomaram a primeira dose e apenas 10 mil retornaram para completar o esquema vacinal.

A coordenadora de Imunização, Taciana Matos explica que a aplicação de apenas uma dose não protege contra a doença. “A vacinação é uma importante aliada no combate a doença e, por isso, contamos com a sensibilização dos pais e familiares para o retorno às unidades de saúde dentro do aprazamento indicado para completar a imunização. A faixa etária apta, segundo o Ministério da Saúde, é responsável pela maioria dos internamentos no país, portanto, a vacina assegura uma proteção preventiva”, afirmou.

A diretora de Vigilância e Saúde (DVIS), Andrea Salvador, afirma que, apesar do cenário epidemiológico para a doença na capital baiana estar controlado, as equipes seguem com intenso trabalho preventivo no combate ao mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti.

Para ter acesso à dose, basta apresentar o documento original com foto do menor e o cartão de vacina para acompanhar o aprazamento. A vacina está disponível em todas as salas de imunização da rede municipal, das 08h às 16h, de segunda à sexta-feira (exceto feriados).