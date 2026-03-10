Saudável e com menos açúcar: dicas infalíveis para escolher chocolate

Com a alta no consumo de chocolate na Páscoa, especialista explica o que observar antes da compra - Foto: Freepik

Com a aproximação da Páscoa, os supermercados passam a exibir diversas opções de chocolate nas prateleiras. Diante da infinidade de possibilidades, alguns consumidores acabam escolhendo apenas pelo visual ou pelo preço, sem perceber que informações no rótulo podem ajudar a identificar opções com menos açúcar ou mais adequadas para quem busca manter a dieta.

O cuidado na escolha também tem impacto no bolso: dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostram que chocolate em barra e bombons acumulam alta de 24,77% em 12 meses até janeiro de 2026, pressionando o preço desses produtos no país.

Apesar da variedade disponível no mercado, observar a composição nutricional pode ajudar a fazer escolhas mais equilibradas. Segundo o Dr. Edson Ramuth, olhar atentamente a tabela nutricional e a lista de ingredientes permite entender melhor a qualidade do produto antes da compra.

“Muitas vezes a decisão acontece pela embalagem ou pela marca, mas o rótulo traz informações importantes que ajudam o consumidor a identificar a quantidade de açúcar, o tipo de gordura utilizado e a presença de ingredientes de melhor qualidade”, explica o especialista.

Chocolates com mais de 50% de cacau

O percentual de cacau costuma indicar a quantidade de açúcar presente no produto. “Chocolates com 50%, 60% ou 70% de cacau normalmente têm menor adição de açúcar em comparação às versões tradicionais ao leite. Quanto maior o percentual de cacau, menor tende a ser a quantidade de açúcar adicionada. Por isso, observar essa informação na embalagem é uma forma simples de fazer uma escolha mais equilibrada”, orienta o Dr. Ramuth.

A lista de ingredientes sempre aparece em ordem de quantidade, do maior para o menor. “Quando açúcar, xarope de glicose ou açúcar invertido aparecem logo no início, isso indica maior concentração desses ingredientes. Se o açúcar aparece entre os primeiros itens da lista, significa que ele está presente em grande proporção. O ideal é que a massa de cacau apareça primeiro”, explica o médico.

Açúcar

Outra estratégia importante é observar quantos gramas de açúcar existem em cada porção. “Comparar diferentes marcas pode ajudar o consumidor a identificar opções com menor teor. A tabela nutricional permite comparar produtos semelhantes e entender qual deles apresenta menor concentração de açúcar”, afirma.

Algumas versões de chocolate branco utilizam gorduras vegetais hidrogenadas ou fracionadas no lugar da manteiga de cacau, o que pode reduzir a qualidade do produto. “Quando a manteiga de cacau é substituída por outras gorduras, o produto perde qualidade nutricional. Por isso, vale sempre verificar na lista de ingredientes se a manteiga de cacau aparece entre os principais componentes”, orienta.

Atenção aos complementos

Recheios como brigadeiro, creme de avelã, caramelo ou biscoitos costumam concentrar ainda mais açúcar e gordura. “Essas versões costumam ter composição mais calórica. Optar por chocolates com menos recheios ou com maior teor de cacau pode ajudar a reduzir o consumo de açúcar”, relata.

Mesmo com escolhas mais conscientes, o especialista reforça que o equilíbrio continua sendo fundamental. “O chocolate pode fazer parte da alimentação, mas o ideal é evitar exageros e manter porções moderadas ao longo do dia”, conclui.