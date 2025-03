Secretaria de Saúde de Salvador promove Dia D do Março Mulher

Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C - Foto: Divulgação | Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, promove o Dia D do Março Mulher neste sábado, 22, em mais de 100 unidades. A iniciativa integra as ações comemorativas do mês dedicado às mulheres e visa facilitar o acesso daquelas que por conta da rotina têm dificuldade de comparecer às unidades durante a semana.

Serão ofertadas os seguintes serviços:

- Consultas para exame citopatológico (preventivo);

- Exame clínico das mamas;

- Planejamento reprodutivo com oferta gratuita de métodos contraceptivos e encaminhamento para laqueadura;

- Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C;

- Vacinação contra o HPV para o público alvo.

Também serão desenvolvidas atividades educativas abordando temas importantes como violência contra a mulher, prevenção dos cânceres de mama e colo do útero, alimentação e hábitos saudáveis, direitos sexuais e reprodutivos, prevenção de IST e combate ao racismo, entre outros.

Confira a lista das unidades e horários:

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho (8h às 16h)

UBS Clementino Fraga

UBS Vila Matos

USF Menino Joel

USF Sabino Silva

USF Ivone Silveira - Calabar

USF Garcia

USF Federação

USF Lealdina Barros

USF Alto das Pombas

Distrito Sanitário Boca do Rio (8h às 16h)

USF Pituaçu

USF Parque de Pituaçu

USF Zulmira Barros

USF Imbuí

USF Curralinho

Distrito Sanitário Brotas (8h às 16h)

USF Vale do Matatu

USF Candeal

USF Polêmica

Distrito Sanitário Cabula/Beirú

UBS Engomadeira - 8 às 14h

USF Saramandaia- 8 às 14h

USF Nova Sussuarana - 08 às 16h

USF Padre Maurício Abel 8 às 16h

USF Raimundo Agripino 8 às 16h

UBS Santo Inácio 08 às 16 h

USF Doron 08 às 16h

USF Barreiras 08 às 16h

USF Fernando Filgueiras/Cabula VI 08 às 16h

UBS Rodrigo Argolo 8 às 16 h

UBS Eunísio Coelho Teixeira 8 às 16h

USF Arraial do Retiro 8 às 16h

UBS Mata Escura 8 às 16h

USF Sussuarana I 8 às 16h

USF Resgate 8 às 16h

USF Humberto Castro Lima 8 às 16h

USF Calabetão 8 às 16h

UBS Calabetão 8 às 16h

Distrito Sanitário Cajazeiras (8 às 16h)

USF Cajazeiras V

USF Cajazeiras XI

USF Yolanda Pires

USF Palestina

USF Jardim Das Mangabeiras

USF Jaguaripe I

USF Fazenda Grande III

USF Boca Da Mata

USF Cajazeiras X

Distrito Sanitário Centro Histórico (8 às 16h)

UBS Ramiro de Azevêdo

USF Gamboa

UBS Barbalho

Distrito Sanitário Itapagipe (8 às 16h)

USF Areal

UBS Misnistro Alkimin

USF Joane Leste

Distrito Sanitário Itapuã (8 às 16h)

UBS Profº José Mariane

UBS Orlando Imbassahy

USF Parque São Cristóvão

USF Aristides Pereira Maltez

USF Mussurunga I

USF Jardim Das Margaridas

UBS Jardim Campo Verde

Distrito Sanitário Liberdade (8 às 16h)

USF Santa Mônica

USF IAPI

UBS São Judas Tadeu (8 às 12h)

Distrito Sanitário Pau da Lima (8 às 16h)

USF Vila Nova Pituaçu

USF São Marcos

USF São Marcos II

USF Canabrava

USF Vila Canária

USF Dom Avelar

USF Vale do Cambonas

USF Joao Roma Filho

USF Nova Brasília

UBS Pires da Veiga

UBS Sete Abril

UBS Vale dos Lagos

UBS Cecy de Andrade

UBS Castelo Branco

Distrito Sanitário São Caetano/ Valéria (8 às 16h)

18º CS Péricles Laranjeiras

UBS Marechal Rondon

USF Alto do Cabrito

USF Alto do Peru

USF Antonio Lazarroto

USF Boa Vista do Lobato

USF Boa Vista de S. Caetano

USF Capelinha

USF Jaqueira do Carneiro

USF Lagoa da Paixão

USF Luiz Braga

USF Pirajá

USF Recanto da Lagoa

USF Recanto da Lagoa II

USF San Martin II

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário (8 às 16h)

USF Alto de Coutos I

USF Vista Alegre

USF Itacaranha

USF Nova Constituinte

USF Paramana

USF Colinas de Periperi

USF Ilha Amarela

USF Beira Mangue

USF Alto do Cruzeiro

UBS Periperi

USF São João do Cabrito

USF Rio Sena

USF Bate Coração

USF Alto da Terezinha

USF São Tomé de Paripe

USF Estrada da Cocisa