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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO

Sesc Bahia entrega nova unidade móvel OdontoSesc em Salvador

Unidade móvel modernizada oferece atendimento odontológico gratuito com tecnologia de ponta

Jair Mendonça Jr
Por
OdontoSesc
OdontoSesc - Foto: Igor Miranda/ASCOM Sesc BA

O Sistema Comércio Bahia entregou nesta quarta-feira, 29, às 14h, no estacionamento da Casa do Comércio, a nova unidade móvel do OdontoSesc. O investimento total foi de R$ 1 milhão, com metade dos recursos repassada pelo Departamento Nacional do Sesc.

A estrutura passou por reestruturação para atendimento odontológico gratuito em municípios baianos. O projeto conta com dois consultórios individualizados, duas salas de radiologia e plataforma elevatória para cadeirantes.

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A unidade inclui um sistema de purificação de ar com filtros HEPA e tecnologia para reaproveitamento da água de condensação dos aparelhos de ar-condicionado em atividades de limpeza. Nos últimos quatro anos, o Sesc Bahia registrou 843 mil procedimentos odontológicos.

Presidente do Sistema Comércio Bahia, Kelsor Fernandes
Presidente do Sistema Comércio Bahia, Kelsor Fernandes - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

"Estamos oferecendo à população do interior da Bahia uma carreta com o que há de mais novo em tecnologia em atendimento odontológico", afirmou o presidente do Sistema Comércio Bahia, Kelsor Fernandes, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo Fernandes, a redução no número de assentos permitiu individualizar as cabines e os equipamentos de raio-X. "Temos um gabinete odontológico que vai circular o interior da Bahia com o que há de mais moderno em termos de odontologia no Brasil", declarou.

O primeiro município a receber a unidade móvel será Olindina, a partir de 17 de agosto, com permanência prevista entre três e seis meses. A operação contará com cirurgiões-dentistas em regime de plantão integral.

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