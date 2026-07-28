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LEM comemora marca histórica em Centro de Parto Normal

Local é referência em partos humanizados no serviço público de saúde

Gustavo Nascimento
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Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães, aparece de preto à direita da foto, tirada no Centro de Parto Normal (CPN) Vilma Ramos Guerra
Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães, aparece de preto à direita da foto, tirada no Centro de Parto Normal (CPN) Vilma Ramos Guerra - Foto: Divulgação

A cidade de Luís Eduardo Magalhães comemorou neste domingo, 26, o nascimento da criança número 1.000 no Centro de Parto Normal (CPN) Vilma Ramos Guerra, uma das bandeiras da Prefeitura do município.

Seguindo uma tendência europeia, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), decidiu adotar o parto normal humanizado no serviço público de saúde, a fim de fazer frente aos elevados números de cesarianas em países como o Brasil.

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“A média de cesáreas no mundo é de cerca de 21%. Já a Europa e o Reino Unido registram taxas de parto normal superiores a 80%, com grande atuação de enfermeiras obstétricas no acompanhamento de gestações de baixo risco, que é a grande maioria dos casos. Fico feliz de termos chegado nesse número. Vida longa ao Vicente, nosso garoto mil”, disse ele.

Como funciona o Centro de Parto Normal?

Para que uma mulher consiga realizar um parto no CPN de Luís Eduardo Magalhães, alguns critérios são levados em consideração no momento da vinculação, como idade, semanas de gestação, a realização de exames e ultrassons, dentre outros aspectos.

O Centro de Parto Normal dispõe de cinco ambientes para os nascimentos, construídos visando o bem-estar da mãe, do recém-nascido e dos acompanhantes. No local são utilizados métodos não farmacológicos, ou seja, estratégias seguras e sem medicamentos focadas em aliviar a dor e reduzir a ansiedade.

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Além dos diversos tipos de acompanhamento, encontros com especialistas e orientações médicas, as mães recebem um plano de parto onde indicam quais procedimentos aceitam passar durante o nascimento do bebê.

Para obter a vinculação, basta levar cartão do SUS atualizado (mesmo quem fez pré-natal particular), exames e ultrassons recentes para avaliação da equipe de enfermagem.

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Tags

Luís Eduardo Magalhães parto normal Saúde

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