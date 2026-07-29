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Anvisa aprova registro de cinco novas canetas emagrecedoras; veja lista

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União

Victoria Isabel
Por
Os cinco utilizam a semaglutida como princípio ativo
Os cinco utilizam a semaglutida como princípio ativo - Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro de cinco novos medicamentos à base de semaglutida, princípio ativo utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 29.

De acordo com a resolução da Gerência-Geral de Medicamentos da Anvisa, todos os produtos foram registrados na categoria de "medicamento novo (novo IFA análogo) por via de desenvolvimento abreviado".

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Os cinco utilizam a semaglutida como princípio ativo e serão comercializados como soluções injetáveis para aplicação subcutânea, acompanhadas de caneta aplicadora e agulhas.

A semaglutida é a substância presente em medicamentos como Ozempic, indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, e Wegovy, utilizado no tratamento da obesidade.

Medicamentos aprovados:

Zempneo

  • Empresa: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.
  • Dosagem: 1,34 mg/mL
  • Apresentações: Cartucho de 1,5 mL com caneta aplicadora e seis agulhas; cartucho de 3 mL com caneta aplicadora e quatro agulhas.

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Semavy

  • Empresa: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
  • Dosagem: 1,34 mg/mL
  • Apresentações: Cartucho de 1,5 mL com caneta aplicadora e seis agulhas; cartucho de 3 mL com caneta aplicadora e quatro agulhas.

Orsema

  • Empresa: Ranbaxy Farmacêutica Ltda.
  • Dosagem: 1,34 mg/mL
  • Apresentações: Cartucho de 1,5 mL com caneta aplicadora e seis agulhas; cartucho de 3 mL com caneta aplicadora e quatro agulhas.

Seemasun

  • Empresa: Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.
  • Dosagem: 1,34 mg/mL
  • Apresentações: Cartucho de 1,5 mL com caneta aplicadora e seis agulhas; cartucho de 3 mL com caneta aplicadora e quatro agulhas.

Owozy

  • Empresa: Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.
  • Dosagem: 1,34 mg/mL
  • Apresentações: Cartucho de 1,5 mL com caneta aplicadora e seis agulhas; cartucho de 3 mL com caneta aplicadora e quatro agulhas.
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Tags

anvisa canetas emagrecedoras semaglutida

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