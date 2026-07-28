Mãe de quatro filhos morre após infecção por salmonella em viagem

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Uma missão voluntária no Quênia terminou em tragédia para a norte-americana Ayla Garcia, de 36 anos. Mãe de quatro filhos, ela morreu após desenvolver complicações causadas por uma infecção por salmonella contraída durante a viagem.

O caso ganhou repercussão após familiares criarem uma campanha para custear despesas médicas e funerárias.

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Segundo informações divulgadas pela família na plataforma GoFundMe, Ayla desembarcou no Quênia em primeiro de julho para atuar no lar infantil Zion Family, que acolhe crianças órfãs.

Dias depois, ela teria ingerido gelo contaminado pela bactéria salmonella, desenvolvendo uma infecção que rapidamente evoluiu para um quadro grave.

Mesmo hospitalizada, seu estado de saúde continuou piorando. A bactéria alcançou a corrente sanguínea e afetou órgãos como rins e fígado, exigindo transfusões de sangue, sessões de diálise e outros cuidados intensivos.

Doença preexistente agravou o quadro

De acordo com a família, Ayla convivia com anemia falciforme, doença hereditária que altera o formato dos glóbulos vermelhos e aumenta o risco de infecções graves.

A condição contribuiu para que a salmonella se espalhasse pelo organismo. Durante a internação, ela desenvolveu icterícia e precisou de tratamento intensivo para controlar as complicações.

Em um vídeo publicado nas redes sociais em 19 de julho, a voluntária aparecia visivelmente debilitada e com dificuldade para respirar. Na gravação, afirmou que ainda permanecia no Quênia e tentava retornar aos Estados Unidos.

Cinco dias depois, em 24 de julho, a família confirmou sua morte por meio da campanha de arrecadação.

"É com o coração pesado que compartilhamos a notícia do falecimento de nossa amada filha, irmã, mãe, tia, prima, sobrinha e amiga, Ayla. Sua luta contra a anemia falciforme foi árdua", publicou a família.

Quais são os sintomas da salmonella?

A salmonella é uma bactéria que pode contaminar alimentos e água, provocando uma infecção gastrointestinal conhecida como salmonelose. Os sintomas costumam surgir entre seis horas e seis dias após o contato com a bactéria.

Os sinais mais comuns incluem:

diarreia;

vômitos;

febre;

dor abdominal;

mal-estar;

perda de apetite;

calafrios;

cansaço.

Na maioria das pessoas, a infecção melhora após alguns dias. Entretanto, crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico podem desenvolver formas mais graves, nas quais a bactéria alcança a corrente sanguínea e outros órgãos, exigindo hospitalização.

Cuidados durante viagens internacionais

Especialistas recomendam alguns cuidados para reduzir o risco de infecção por salmonella durante viagens, principalmente em locais onde o tratamento da água pode variar.

Entre as principais orientações estão consumir apenas água potável ou engarrafada, evitar gelo de procedência desconhecida, manter atenção à higiene dos alimentos e dar preferência a refeições bem cozidas.

Essas medidas ajudam a diminuir a exposição à bactéria e a outros microrganismos responsáveis por infecções alimentares.