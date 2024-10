SUS Digital: Ministério da Saúde avança na implementação do programa

- Foto: Ministério da Saúde / Divulgação

O Ministério da Saúde lançou um painel de monitoramento da adesão e do diagnóstico situacional do programa SUS Digital , importante etapa para a transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS) . O painel representa o avanço da consolidação do programa, que abrange tecnologia, informação e saúde e visa ampliar o acesso da população às ações e serviços, com integralidade e resolubilidade da atenção à saúde.

É a primeira vez que o governo brasileiro tem um plano nacional com recursos específicos para incentivar o ecossistema de saúde digital. Neste ano, o investimento será de R$ 464 milhões para orientar a criação de planos de digitalização da saúde em todo o Brasil.

“O painel com as informações consolidadas do Diagnóstico Situacional das macrorregiões de saúde consolida a etapa 1 do Programa SUS Digital e é a base sobre a qual será desenhado o plano de ação para a transformação digital. Representa também a linha de base para que possamos monitorar e avaliar os resultados da implementação do programa, orientado pelo fortalecimento das redes de atenção” afirma a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde , Ana Estela Haddad.

O painel é dividido em três áreas, que representam três fases do programa: adesão; diagnóstico e repasse de recursos. No item adesão, é possível verificar o status dos 27 estados e de todos os 5.570 municípios brasileiros que aderiram ao programa. O painel também mostra que os municípios receberão mais de R$ 162 milhões e os estados, R$ 69 milhões. A população potencialmente atendida pelo programa é de mais 203 milhões de pessoas.

Na aba diagnóstico, é possível detalhar as análises por macrorregiões de saúde e avaliar as respostas das 113 macrorregiões que enviaram, até o momento, o diagnóstico situacional, o que representa 94,17% do total. Nesta área é possível observar quais redes de serviços de saúde que existem em uma macrorregião.

Na última aba, a de repasse de recursos, é possível verificar o valor da segunda parcela do investimento por estado, município e o total. Documentos como notas técnicas e legislação pertinente estão disponíveis no botão ‘Informações’, no canto superior direito da página do painel.