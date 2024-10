UTI de Ruy Barbosa completa um mês de serviços à população baiana

Unidade atendeu 62 pacientes, de 15 cidades baianas - Foto: Joá Souza/GOVBA

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ruy Barbosa completou um mês de funcionamento, após iniciar os atendimentos no dia 4 de setembro. Desde então, foram atendidos 62 pacientes, provenientes de 15 cidades baianas, por meio da Central Estadual de Regulação.

Com 10 leitos equipados com tecnologia avançada, a UTI inclui um sistema de terapia renal substitutiva (hemodiálise), permitindo o atendimento a pacientes com necessidades nefrológicas. Nesse período, foram realizadas 32 sessões de hemodiálise. A unidade também realizou mais de 400 exames, dos quais 361 foram de laboratório, 35 de raio-X e 15 tomografias.

A unidade teve um investimento de cerca de R$ 5 milhões e foi inaugurada no dia 30 de agosto e faz parte de um convênio com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

