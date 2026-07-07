SAÚDE MENTAL
SUS oferece psicólogo online gratuito para jovens; saiba como utilizar
Pacientes podem ser atendidos em anonimato
O SUS dispõe de atendimento psicológico gratuito online para jovens entre 13 e 24 anos, através da plataforma digital “Pode Falar”. A assistência é realizada por meio de escuta acolhedora e humanizada, com opção de anonimato para os pacientes.
O primeiro contato do usuário com a plataforma acontece por um chatbot, que funciona como uma primeira escuta digital. São disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental para auxiliar a pessoa a entender melhor suas emoções.
Ao identificar a necessidade de um apoio mais direto, o próprio sistema encaminha a conversa para um profissional.
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Como ter acesso ao atendimento?
O atendimento individual funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h (horário de Brasília) epode ser acessado através deste site (www.podefalar.org.br).
A assistência começa na Atenção Primária à Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e, quando necessário, o paciente é encaminhado para a Atenção Especializada, garantindo a continuidade do cuidado.
A plataforma tem capacidade para realizar 11 mil atendimentos mensais, média de 15 acolhimentos por hora. Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, sob supervisão de professores.
O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para fortalecer a oferta de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).