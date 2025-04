Técnica inovadora trata arritmia cardíaca com segurança e eficácia

Inovadora técnica de ablação por campo pulsado melhora tratamento da arritmia cardíaca - Foto: Divulgação

A arritmia cardíaca, condição que altera o ritmo do coração, afetando milhões de brasileiros e provocando mais de 300 mil mortes súbitas anuais, tem se tornado uma preocupação crescente na saúde pública. De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC), cerca de 1 em cada 4 pessoas será diagnosticada com algum tipo de arritmia durante a vida. Embora frequentemente assintomática, a doença pode gerar sintomas como palpitações, tontura, falta de ar, dor no peito e até desmaios, prejudicando a qualidade de vida das pessoas afetadas.

Adna Keyne Lima, cardiologista especialista em imagem do Image, ressalta que o diagnóstico da arritmia envolve uma avaliação minuciosa, que inclui o histórico médico do paciente, exames físicos e a realização de exames específicos, como o eletrocardiograma (ECG) e o monitoramento contínuo com o Holter. Para casos de arritmias intermitentes, o Holter é uma ferramenta importante, monitorando o ritmo cardíaco do paciente por 24 horas ou mais. O teste de esforço também pode ser utilizado para identificar arritmias que surgem durante a atividade física.

O médico Mauro Machado, de 51 anos, foi diagnosticado com arritmia após passar mal durante uma atividade física. Em 2024, ele enfrentou uma segunda ocorrência da condição, o que o levou a buscar tratamento. Com opções limitadas, entre elas o uso contínuo de medicação, ele optou por um procedimento inovador: a ablação por campo pulsado. Realizado com cateter, esse tratamento utiliza pulsos elétricos para destruir o tecido cardíaco anômalo, oferecendo uma alternativa menos invasiva e mais segura em comparação aos métodos tradicionais, como o uso de calor ou gelo. Lucas Holanda, arritmologista do Hospital da Bahia, responsável pelo procedimento, explica que a técnica reduz danos aos tecidos vizinhos, como esôfago e vasos sanguíneos, e diminui as chances de complicações.

Mauro, que passou pela ablação por campo pulsado em janeiro de 2025, teve uma recuperação surpreendentemente rápida. “12 horas depois do procedimento, eu já estava andando. Não tive corte, não senti dor. Foi uma experiência muito positiva, e fiquei impressionado com a eficiência dessa tecnologia”, comentou o médico, destacando os benefícios dessa abordagem inovadora no tratamento de arritmias cardíacas.

Além do impacto no cotidiano de quem sofre com a doença, o caso de Mauro Machado é uma inspiração para aqueles que praticam esportes, como o beach tennis. A prática de esportes, muitas vezes intensificada durante atividades físicas, exige cuidado especial para pessoas com histórico de arritmias cardíacas, mas, com os avanços tecnológicos, novos tratamentos estão oferecendo alternativas seguras para que essas pessoas possam retomar suas rotinas e praticar esportes com mais confiança e saúde.