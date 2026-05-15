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SAÚDE

Teste genético que prevê risco de câncer de mama será feito no SUS

Sistema tem até 180 dias para passar a ofertar o exame

Luiza Nascimento
Por
Exame de mama
Exame de mama -

O teste genético de alta precisão, que detecta o risco de câncer de mama, estará disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Com o exame, é possível identificar mutações nos genes BRCA1 e BRCA2

A novidade foi anunciada pelo Ministério da Saúde (MS), na última quarta-feira, 13, em publicação da portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.

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Agora, o SUS tem o prazo de 180 dias para efetivar a oferta do teste em todo o Brasil. A decisão aconteceu mediante análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

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Através do teste genético é possível identificar com precisão mutações em genes específicos, ligados a maior risco de surgimento do câncer de mama.

A descoberta precoce, antes da doença ser formada, é fundamental para a prevenção, estratégia e tratamento, pois as chances de quem herda esse tipo de genes tem até 80% de chances de desenvolver o câncer de mama.

Os genes estão ligados à supressão de tumores e são responsáveis por reparar o DNA, impedindo a reprodução de células com material genético desordenado.

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Tags

câncer de mama sus teste genético

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