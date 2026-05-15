SAÚDE
Feridas na boca podem indicar doença grave; veja sinais de alerta
Especialista alerta para sinais silenciosos e reforça importância do diagnóstico precoce
Durante todo o mês de maio, a Campanha Nacional de Conscientização para a Prevenção e o Diagnóstico do Câncer de Boca chama atenção para uma doença que, muitas vezes, começa de forma silenciosa e pode ser confundida com problemas comuns da cavidade oral.
A mobilização foi criada a partir de duas datas ligadas à saúde: o Dia Mundial sem Tabaco e o Dia Nacional de Combate ao Câncer Bucal, celebrados em 31 de maio.
Segundo especialistas, o diagnóstico precoce continua sendo um dos principais fatores para aumentar as chances de cura e reduzir impactos na qualidade de vida dos pacientes.
Feridas que não cicatrizam acendem alerta
De acordo com a cirurgiã-dentista e estomatologista Simone Amaral, o câncer de boca pode atingir os lábios e diferentes estruturas da cavidade oral.
A especialista explica que muitos casos ainda são descobertos em estágios avançados, o que dificulta o tratamento.
Entre os principais sinais de alerta estão:
- Feridas que não cicatrizam em até 15 dias
- Manchas brancas, vermelhas ou escuras
- Nódulos ou áreas endurecidas
- Dor persistente ou sensação de queimação
- Dificuldade para mastigar, engolir ou falar
Segundo Simone, qualquer alteração persistente deve ser avaliada por um profissional especializado.
Tabagismo e álcool estão entre principais fatores
A especialista destaca que cerca de 80% dos casos estão relacionados ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool.
Além disso, outros fatores também podem aumentar os riscos, como:
- Infecção pelo HPV
- Má higiene bucal
- Desnutrição
- Exposição excessiva ao sol sem proteção labial
- Próteses mal ajustadas
"O câncer de boca é, em grande parte, prevenível e, quando diagnosticado precocemente, apresenta altas taxas de cura”, afirma Simone Amaral.
Especialista explica quando procurar ajuda
Para avaliação e diagnóstico, a recomendação é procurar um estomatologista, profissional especializado em identificar alterações na boca.
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Esse tipo de especialista atua no diagnóstico de aftas persistentes, manchas, infecções, tumores benignos e também realiza biópsias quando necessário.
A orientação é que pacientes não ignorem sintomas persistentes, mesmo quando parecem simples ou indolores.
Hábitos simples ajudam na prevenção
Especialistas afirmam que medidas simples podem reduzir significativamente os riscos da doença.
Entre as principais recomendações estão:
- Não fumar
- Evitar excesso de álcool
- Manter boa higiene bucal
- Ter alimentação equilibrada
- Utilizar protetor labial em exposição solar
- Fazer acompanhamento odontológico regular
A campanha deste mês busca justamente ampliar o acesso à informação e incentivar a população a procurar avaliação profissional diante de qualquer sinal suspeito.