UPA Valéria oferece serviço psiquiátrico 24h em Salvador

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria oferece entre as suas especialidades o serviço de Psiquiatria 24h à população. A unidade realiza cerca de 300 atendimentos por mês, numa média deste ano.

O atendimento acontece da mesma forma que as demais especialidades oferecidas. Em caso de uma urgência ou emergência psiquiátrica, o paciente pode chegar por conta própria ou por regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A especialidade foi implantada em 2020, com a administração do contrato da unidade pela organização social S3 Gestão em Saúde. “Com o atendimento 24h, conseguimos manejar as crises agudas nos quadros emergenciais com início imediato, em tempo hábil”, explica o coordenador médico da UPA Valéria, Victor Marchesini, destacando que a assistência também pode ocorrer quando solicitada por outras unidades que não têm o serviço de psiquiatria e necessitam de uma avaliação especializada (interconsultas).



A UPA possui uma equipe interdisciplinar composta por psiquiatras, médicos de diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e farmacêuticos, que trabalham na assistência integral.