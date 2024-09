Instituto vai ofertar atendimentos contra câncer nos olhos em Salvador

- Foto: Divulgação Instituto dos Cegos

O Instituto dos Cegos da Bahia vai realizar atendimentos gratuitos de prevenção ao retinoblastoma em Salvador, que é um tipo raro de câncer ocular, que afeta principalmente crianças com menos de cinco anos de idade.

O serviço estará disponível no sábado, 21, às 7h, na sede do instituto, no bairro do Barbalho. A ação é voltada para crianças de zero a 3 anos.

O agendamento deve ser feito através do número (71) 3242-1073. Serão disponibilizados cerca de 120 atendimentos.

Leia também:

>> Simm oferece 70 vagas para esta terça; confira

>> Administração pública tem vagas para universitários pelo Partiu Estágio

>> Vagas para tratamento renal pelo SUS são ampliadas na Bahia

A ação é conjunta entre o Instituto de Cegos da Bahia, a Sociedade de Oftalmologia da Bahia (SOFBA) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e contará, ainda, com a parceria da campanha “De olho nos olhinhos”, do casal Tiago Leifert e Daiana Garbin.

Entenda

A médica oftalmologista e coordenadora de saúde do Instituto de Cegos da Bahia, Segundo Dra. Fátima Neri, explica que o retinoblastoma é um tumor maligno, que se origina nas células da retina, a parte do olho responsável por captar a luz e enviar as imagens ao cérebro. Ele ocorre mais comumente em crianças com menos de 5 anos de idade.

Embora seja uma doença grave, com o diagnóstico precoce, as chances de cura são altas, de até 95%, diz o instituto.

“Um dos sinais mais comuns é o reflexo pupilar branco, também conhecido como “reflexo do olho de gato”, que pode ser observado em fotos tiradas com flash. Outros sintomas incluem o estrabismo (olhos desalinhados), vermelhidão ou inchaço no olho, pupilas de tamanhos diferentes e visão diminuída ou borrada. A detecção precoce desses sinais é crucial para o sucesso do tratamento. A doença é descoberta durante exames de rotina no pediatra ou no oftalmologista, através de exames como ultrassonografia ocular e ressonância magnética”, explica.