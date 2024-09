Administração pública tem vagas para universitários pelo Partiu Estágio

Mikal Amorim entrou no programa Partiu Estágio em junho deste ano - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

“Lembro do primeiro dia em que vi um processo SEI pela primeira vez e me emocionei, porque aquilo que eu ouvia falar na aula de direito administrativo estava ali na minha frente", conta a estudante do oitavo semestre de direito Mikal Pereira de Amorim que em junho deste ano entrou no programa Partiu Estágio. "Foi importante viver aquele momento, enquanto dava meus primeiros passos na plataforma. Vinha na memória as explanações do meu professor sobre o programa e eu não imaginava que pudesse um dia fazer parte do corpo de execução.”

Criado em 2017, com um total de investimento, de lá para cá, de R$ 129 milhões pelo governo do estado, o Partiu Estágio é um programa para inserir jovens universitários no mercado de trabalho, por meio de vagas na administração pública estadual.

Os estágios da iniciativa têm carga horária semanal de 20 horas, com bolsa de R$ 607, além de auxílio transporte e férias remuneradas. Este ano, o programa lançou o edital com o maior número de vagas desde sua criação: 6.193, distribuídas entre 302 municípios da Bahia, em 60 órgãos do Estado e para estudantes de 126 cursos.

Estagiando na Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), Mikal conta que, além do amadurecimento profissional, trabalhar para a administração pública tem permitido que ela compreenda o funcionamento do Estado. “Por isso acredito que ao voltar a galgar novas oportunidades no mercado de trabalho terei o que acrescentar, principalmente às corporações privadas que a cada dia desejam mais profissionais engajados nos objetivos que toca tanto os resultados que produzem à sociedade, quanto no que se refere à produção de resultados financeiros para as mesmas”, explica.

Para participar do programa, os estudantes precisam ter idade mínima de 16 anos, terem concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação e estarem regularmente matriculados em uma instituição de nível superior com sede ou polo na Bahia – seja na modalidade presencial, semipresencial ou Ensino a Distância (EAD).

“Nos oito anos em que o programa está em vigor, mais de 17 mil estagiários tiveram a chance de estagiar na estrutura governamental e ter acesso a uma estrutura de grande capilaridade e complexidade de trabalho”, explica o coordenador do programa, Célio Augusto Silveira de Alcântara.

“Nesses estágios, eles puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos no meio acadêmico, fazendo acontecer uma troca positiva em que o estudante traz novos conhecimentos para submeter os processos de trabalho do Estado e aprende o ‘como fazer’ nas práticas de cada órgão.”

Função Social

"O Partiu Estágio é um dos muitos programas, projetos e iniciativas estaduais voltadas para o acesso à cultura, educação, emprego e renda da juventude baiana", destaca Célio Augusto. "Esses programas têm função principalmente social, na medida em que abre o leque de opções futuras para esses jovens, em especial os socialmente vulneráveis. É uma ação positiva para congregar todos os programas e ações governamentais, que em parte ou no todo são voltados para a juventude.”

O coordenador salienta ainda a importância e o significado que a recente criação da Coordenação Geral de Políticas para Juventude (Cojuve) tem nesse contexto. “Percebe-se que estão dando uma centralidade e trazendo para a luz este compromisso do governo, pois as políticas públicas passaram a contar com uma estrutura capaz de dar foco e ouvidos, além de reunir todas as iniciativas governamentais, tornando mais efetiva a política em torno da juventude”, afirma ele.

“Acho que mensurar a importância de programas como esses é até difícil, porque eles realmente fazem uma grande diferença na vida das pessoas”, pondera o estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e beneficiado do Partiu Estágio, Fagner de Oliveira.

Estagiário de dados, futuramente Fagner irá para a área de desenvolvimento na criação do site do voluntariado do governo do estado. O jovem aponta que, além de uma porta de entrada para o mercado, o Partiu Estágio é uma chance para pessoas que, como ele, estão em transição de carreira. “No fim das contas é sobre aprendizado, oportunidade e desenvolvimento”, garante.

E isso tem feito a experiência ser não apenas desafiadora, mas gratificante. “Estou lidando com muitas coisas novas no dia a dia, sem falar que ter uma primeira oportunidade de emprego já na área tech costuma ser complicado de conseguir. Então pensar que o governo do estado oferece essa chance é algo que me deixa motivado e grato”.

A técnica de administração Geisiane Silva de Jesus Santos, que passou por outro programa do Estado, o Primeiro Emprego, e hoje atua na gerência financeira da Fundação Pedro Calmon (FPC), da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), reconhece o papel desses programas. “O jovem dentro de programas como esse tem a oportunidade também de crescer pessoalmente, de ajudar nas despesas de casa, ter sua primeira experiência profissional registrada em carteira, o que é muito importante para o mercado de trabalho e construir seu futuro”.

Geisiane, que também estagiou pelo Estado enquanto cursava o ensino médio integrado ao técnico em administração, hoje paga sua faculdade com o trabalho na FPC. “São outras perspectivas, vivências, melhorei a minha condição financeira e da minha família”, explica. “Se não fosse o projeto eu não teria a visão que tenho hoje. Sou grata por todo aprendizado nessa trajetória, aos colegas de trabalho. Tudo isso foi determinante para que eu decidisse qual área quero seguir.”

