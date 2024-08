Vacinação em massa contra Mpox? Saiba a recomendação

Campanha de imunização foi iniciada em março de 2023 - Foto: Reprodução | AFP

Declarada como emergência sanitária mundial, a Mpox não exige uma estratégia de imunização em massa. A afirmação da Organização Mundial da Saúde (OMS) se baseia no histórico de transmissão da chamada “varíola dos macacos”, que tem sido concentrada em grupos populacionais específicos.



Por esse motivo, a OMS sugere que apenas pessoas em risco sejam consideradas para a vacinação, como aqueles que tiveram contato próximo com um indivíduo infectado ou pertencem a grupos de alto risco.

No Brasil, o risco para o atual surto é baixo. A campanha de imunização contra a Mpox foi iniciada em março de 2023, focada em pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA), profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus e pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas.