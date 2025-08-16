HIPERVITAMINOSE
Vitaminas em excesso trazem mais riscos que benefícios à saúde
Quantidades acima do necessário podem levar a problemas metabólicos
Por Redação
O uso indiscriminado de suplementos vitamínicos pode trazer mais malefícios do que benefícios à saúde. Consumir vitaminas e minerais em quantidades acima do necessário pode levar à hipervitaminose e a outros problemas metabólicos. Essa condição ocorre quando o corpo acumula vitaminas em excesso, principalmente as lipossolúveis - A, D, E e K - que não são facilmente eliminadas pelo organismo.
Segundo especialistas, os primeiros sinais de excesso incluem:
- Fadiga;
- Náusea;
- Irritabilidade;
- Distúrbios digestivos.
Em casos mais graves, a hipervitaminose pode causar danos a órgãos como fígado e rins, além de problemas neurológicos.
Por exemplo, o excesso de vitamina A pode provocar hepatotoxicidade e aumento da pressão intracraniana; a vitamina D, quando consumida em excesso, pode levar à hipercalcemia, afetando rins e coração; já a vitamina E em altas doses aumenta o risco de sangramentos.
Algumas vitaminas são comumente consumidas sem orientação, como a vitamina C, para reforço imunológico, as do complexo B, para metabolismo e disposição, e a vitamina D, relacionada à saúde óssea e imunológica. No entanto, especialistas alertam que doses acima do necessário podem prejudicar a absorção de outros nutrientes, criando desequilíbrios e problemas adicionais.
É importante destacar que a hipervitaminose raramente ocorre apenas pela alimentação, já que o corpo regula naturalmente a absorção e eliminação de nutrientes. Exceções incluem casos de consumo exagerado de alimentos muito ricos em certas vitaminas, como fígado ou óleos ricos em vitamina A.
O tratamento, quando necessário, envolve:
- Suspensão imediata da suplementação;
- Avaliação médica e ajustes na dieta;
- Hidratação ou até medicamentos específicos em situações mais graves.
Especialistas reforçam que a suplementação deve ser feita somente sob orientação médica ou de nutricionista, baseada em exames que identifiquem deficiências reais. Para a maioria das pessoas, uma alimentação equilibrada é suficiente para suprir as necessidades diárias de vitaminas e minerais, evitando riscos e gastos desnecessários.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes