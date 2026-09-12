A TARDE atinge 700 mil seguidores no Instagram e fortalece conexão

O Grupo A TARDE alcançou a marca de 700 mil seguidores no Instagram nesta sexta-feira, 11. O marco reflete o trabalho integrado entre o núcleo digital e a redação para fortalecer a presença do Centenário nas plataformas e ampliar a conexão com o público baiano, mantendo o compromisso com o jornalismo de credibilidade.

A conquista reforça a relevância de um dos maiores veículos de comunicação do Nordeste, que combina a tradição do jornal impresso com o dinamismo do portal e a forte presença nas redes sociais.

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“É muito gratificante fazer parte de um marco tão importante para um grupo centenário, que segue mostrando sua relevância e capacidade de se conectar com as novas gerações. Essa marca de 700 mil seguidores é resultado de estratégia, consistência e, principalmente, do empenho de uma equipe profundamente dedicada”, destaca Ísis Cedraz, jornalista que liderou a equipe durante a consolidação desse crescimento e agora passa a atuar em novos projetos estratégicos da empresa.

Integração entre Portal e Redes

O atingimento da marca coincide com um momento de evolução estrutural no ecossistema digital do Grupo. Já à frente do Portal A TARDE, o jornalista Rafael Tiago assume também o comando da equipe de redes sociais, unificando a liderança das duas frentes para impulsionar a sinergia editorial e acelerar o crescimento digital.

“Alcançar 700 mil seguidores confirma a força da marca A TARDE e o nosso compromisso com a informação rápida, precisa e relevante. Assumo a coordenação de Redes em conjunto com o Portal para integrar ainda mais essas duas frentes estratégicas e otimizar nossa entrega ao leitor”, afirma Rafael Tiago.

De acordo com o coordenador, a prioridade desta nova fase é expandir o alcance multicanal e fortalecer a produção de conteúdo em novos formatos.

“O desafio é continuar expandindo nosso alcance, honrando o legado de inovação deixado por Ísis Cedraz. Agora, ao lado de Priscila Melo, meu braço direito nessa caminhada, e de toda a nossa equipe, vamos conectar ainda mais o portal e as redes, apostando em formatos dinâmicos, escuta ativa da nossa comunidade e inteligência de dados para manter o A TARDE na vanguarda do jornalismo na Bahia”, completa.