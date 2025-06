Além da Jovi: 5 outras marcas chinesas que estão no Brasil

Aparelho Jovi V50 5G Lite na versão preto eclipse - Foto: Divulgação | Jovi

A Jovi, considerada a maior fabricante de celulares na China, começou a vender seus aparelhos no Brasil no último domingo, 1º. Além dela, outras marcas chinesas já operavam em terras brasileiras, como Xiami e Realme.

Antes da Jovi, algumas outras marcas já estavam no Brasil comercializando seus produtos. Confira abaixo algumas marcas Chinesas que atuam no Brasil.

Xiaomi

A empresa dona das marcas de celular Xiaomi, Redmi e POCO, tendo como modelo mais recente, o Redmi Note 14, trazendo inovações com inteligência artificial, IA, nas câmeras e uma evolução na resistência.

Recentemente, a Xiaomi informou que iria investir quase U$ 7 bilhões, cerca de R$ 40 bilhões na cotação atual, em design de chips ao decorrer da próxima década.

Redmi Note 14+ | Foto: Divulgação | Xiaomi

Realme

Chegando ao Brasil em 2021 com seus celulares, smartwatches e fones de ouvido. Atualmente tendo seus principais modelos como Realme C55, Realme 11X e GT Neo.

A marca busca em um design moderno, boa performance com chips da MediaTek e Snapdragon, telas de alta taxa de atualização e câmeras competitivas. Um dos principais pontos da marca são os preços acessíveis em comparação às concorrentes.

Realme C75 | Foto: Divulgação | Realme

Huawei

Ao decorrer dos anos, a Huawei vem investindo seus recursos no desenvolvimento em um sistema operacional próprio para rivalizar com os padrões do ocidente, migrando do Android para o HarmonyOS.

No Brasil, a empresa comercializa produtos como celulares, PCs, tablets, smartwatches, fones de ouvido e caixas de som.

Huawei Mate XY | Foto: Divulgação | Huawei

Infinix

A empresa sediada em Hong Kong, fundada em 2013. Possui modelos como os da linha Note e Zero, apresentando características atrativas ao público jovem como telas grandes com boa taxa de atualização, baterias duradouras e carregamento rápido.

Note 50+ | Foto: Divulgação | Infinix

Oppo

A marca está no mercado oferecendo aparelhos medianos, porém com um bom custo-benefício, como os da linha A, indo até smartphones premium, como os da linha Find X, que rivalizam com as linha superiores de marcas mais consolidadas.

A Oppo é uma empresa chinesa de tecnologia fundada em 2004, pertencente ao grupo BBK Electronics, que também controla outras marcas como OnePlus, Realme e Vivo.