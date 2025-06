Nintendo Switch 2: saiba novidades do videogame e valor no Brasil

Nintendo Switch 2 será lançado na próxima quinta-feira, 5 - Foto: Divulgação / Nintendo

Chega ao mundo na próxima quinta-feira, 5, o novo videogame da Nintendo. A aposta da empresa japonesa em tentar se destacar da acirrada concorrência, é o Nintendo Switch 2, que traz novidades em relação ao seu antecessor Nintendo Switch, lançado em 2017.

A principal característica do Swicht, que é ser um portátil e um console de mesa, permitindo jogar games na tela embutida ou na televisão, foi mantida nesta nova versão.

Além disso, o aparelho trará melhorias gráficas significativas. Os jogos rodam em resolução 1080p na tela do portátil, que tem 7,9 polegadas (1,6x maior do que a do Switch original, que tinha 6,2 polegadas), contra 720p do videogame anterior. Além disso, a nova tela tem suporte para até 120 quadros por segundo e imagens em HDR, com cores mais vivas.

Ao colocar o Switch 2 no Dock para jogar na TV, os games rodam na resolução 4K, tal qual o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S.

O Switch 2 traz um espaço de armazenamento maior do que o modelo anterior: são 256 GB para guardar jogos, contra 32 GB do Switch 1. A memória é expansível por meio de cartões de memória microSD.

Há um microfone embutido no console usado para o chat por meio de voz com os amigos online. A Nintendo afirma que o sistema consegue cancelar o ruído para enviar apenas a voz do jogador na conversa.

Uma câmera vendida separadamente permite conversar por meio de vídeo. Também é possível transmitir a partida para os amigos.

Valores

O Nintendo Switch 2 chega ao Brasil também na próxima quinta. O novo videogame será vendido no país a partir dos R$ 4 mil. Nos Estados Unidos, o Switch 2 será vendido por US$ 450 sem o game e por US$ 500 com o game.

A caixa vem com os controles Joy-Con 2 (o esquerdo e o direito) e acessórios como o "dock" para poder jogar os games na TV, cabo de energia, cabo HDMI, o Joy-Con Grip (para unir os dois Joy-Con 2 e ter um controle "maior" para jogar na TV, por exemplo) e dois Joy-Con Straps, para prender no pulso e, também, usar os controles na função de mouse.

Os jogos devem custar a partir de R$ 500 no Brasil. Nos EUA, o jogo sai por US$ 80.