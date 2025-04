Serviço da Playstation fica mais caro; confira novos preços

Programa por assinatura da Playstation fica mais caro - Foto: Divulgação

O serviço por assinatura da PlayStation, a PS Plus, vai ter seu preço aumentado a partir do dia 16 de abril. A partir dessa data, os novos assinantes devem pagar R$ 43,90 pelo plano mensal do PS Plus Essential, versão mais básica que somente dá acesso aos jogos gratuitos do mês e dá o direito aos jogadores de jogarem online. Além disso, novos jogos são adicionados no catálogo do serviço de assinatura.

Os novos preços da assinatura vão afetar tanto os novos usuários, quanto os antigos. Para os que não tenham uma assinatura, os planos passam a ser de R$ 43,90, para o plano Essential, R$ 65,90, para o Extra, que dá acesso a uma biblioteca de jogos tanto para o Playstation 4 e 5, e R$ 76,90, para o Deluxe, que além do que é feito no plano anterior, adiciona os clássicos do Playstation 1 e 2.

Porém, para as pessoas que já possuem a assinatura, o reajuste será feito somente no dia 24 de junho, ficando R$ 39,90 no Essential, R$ 59,90 no Extra e R$ 68,90 no Deluxe. Atualmente, os preços sem o reajuste são: R$ 34,90, R$ 52,90 e R$ 59,90, respectivamente.

Jogos adicionados a PS Plus Extra

Além do aumento no preço das assinaturas, a Playstation divulgou novos jogos que serão adicionados ao catálogo. Confira:

Hogwarts Legacy | PS4 e PS5

O RPG de ação que se passa no mundo de Harry Potter permite com que o jogador se insira em um mundo cheio de magia e poções. Seu personagem é um aluno que possui a chave para um antigo segredo que ameaça destruir o mundo bruxo. Descubra a sensação de viver em Hogwarts enquanto faz aliados, luta contra os Bruxos das Trevas e, por fim, decide o destino do mundo bruxo. Seu legado é o que você faz dele.

Blue Prince | PS5

Boas-vindas ao Mt. Holly, a misteriosa mansão com aposentos que mudam de lugar. Em Blue Prince, você embarca em uma experiência desafiadora do gênero que mistura mistério, estratégia e quebra-cabeças em uma trama que narra uma jornada imprevisível. Ao herdar Mt. Holly, você recebe também a tarefa de explorar os corredores que mudam de lugar até encontrar a Sala 46. Porém, conforme essa jornada leva você às profundezas da mansão, você começa a descobrir que há mais coisas escondidas sob a superfície do que um quarto escondido. Investigue um passado envolto em chantagem, intriga política e o desaparecimento misterioso de um escritor de livros infantis. Quanto mais fundo você for, mais vai perceber que o passado está mais próximo do que parece.

Blue Prince entrará para o Catálogo de Jogos PlayStation Plus em 10 de abril.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

A mais recente aventura narrativa da Dontnod leva você a um canto pitoresco de Michigan em 1995, onde fica a aparentemente sonolenta cidadezinha de Velvet Cove. Entre florestas densas e lagos serenos, há um lugar onde a beleza se encontra com o bizarro. O primeiro episódio, intitulado Bloom, foi incluído no Catálogo de Jogos em fevereiro. Este novo episódio, intitulado Rage, continua e conclui a aventura da irmandade. Com o desenvolver da história, os laços criados com essa amizade cada vez maior, a banda de punk e o evento inexplicável que mudou a vida delas para sempre são testados. Navegue entre linhas temporais duplas, (em 1995 e em 2022) para desvendar os segredos transformadores que elas descobriram e entender por que estão se encontrando agora, depois de todos esses anos. Juntas, elas devem confrontar as lembranças fatídicas esquecidas pelos últimos 27 anos.

EA Sports PGA Tour | PS5

Lar exclusivo dos Majors, o EA SPORTS PGA TOUR apresenta o Pure Strike para uma jogabilidade superior de golfe e acesso sem igual aos campos de golfe mais exclusivos do mundo. À medida que seu jogo de golfe melhora, as chances de você se tornar um grande campeão aumentam. Crie e personalize um golfista, desenvolva seu conjunto de habilidades com os novos Shot Types, ganhe mais conhecimento sobre o campo e aprenda a atacar cada buraco como um verdadeiro profissional. O tee é seu em 30 campos, incluindo alguns dos mais exclusivos do mundo projetados com a tecnologia Frostbite™ em uma qualidade surpreendente, para você aproveitar todos os detalhes impressionantes do golfe.

EA Sports PGA entra para o Catálogo de Jogos PlayStation Plus em 10 de abril.

Battlefield 1 | PS4

Viva o alvorecer de uma guerra total, somente no Battlefield™ 1. Lute em meio a batalhas épicas desde combates urbanos em uma cidade francesa sitiada até os fortes pesadamente defendidos nos Alpes italianos, ou combates frenéticos nos desertos árabes. Descubra um mundo em guerra em uma missão cheia de aventura, ou junte-se a partidas multiplayer épicas com até 64 jogadores e adapte suas táticas à destruição e ao clima dinâmico ao seu redor. Lute como parte da infantaria. Lidere investidas a cavalo ou controle veículos impressionantes em terra, céu e mar, de tanques a bimotores e os enormes Veículos Colossais, alguns dos maiores veículos na história de Battlefield.

PlateUp! | PS4, PS5

Plate Up! combina gerenciamento caótico de cozinha e restaurante com planejamento estratégico e desenvolvimento para criar um delicioso prato roguelite diferente de qualquer outro. Até quatro jogadores constroem e administram um restaurante do zero, escolhendo pratos, comprando e posicionando eletrodomésticos – alguns deles podem ser conectados em série para criar cozinhas automáticas ambiciosas – cozinhando alimentos e servindo clientes. Os jogadores têm liberdade para projetar seu restaurante, que se expande e se desenvolve entre os turnos, com conteúdo adicional e desafios desbloqueados através da progressão. Equipe seu restaurante para lidar com os clientes mais exigentes e ofereça o que eles precisam, quando precisam.

Adições da PlayStation Plus Deluxe

Alone in the Dark 2 | PS4, PS5

A sequência do aclamado Alone in the Dark mostra Edward Carnby mergulhar em outro mistério. Alguns meses após os eventos do primeiro jogo, a investigação dele sobre um sequestro de uma jovem o levará até uma mansão antiga chamada Hell’s Kitchen. Edward precisa salvar Grace Saunders e desvendar a história por trás desse sequestro. Este jogo clássico de survival horror, lançado inicialmente em 1993 no original para PlayStation, pode ser jogado no PS5 pela primeira vez.

War of the Monsters | PS4, PS5

Monstros gigantes invadiram o planeta e estão lutando uns contra os outros pela supremacia. Em War of the Monsters, escolha seu brutamontes (ou robô com armadura ou besta de lava gigante) depois lute em 13 campos de batalha destrutíveis. Este clássico do PlayStation 2 de 2003 fica impressionante em HD e é totalmente compatível com troféus; incluindo o mais importante de platina.