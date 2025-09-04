Amazon Prime anuncia fim de benefício para assinantes; entenda

Programa permitia que assinantes compartilhassem o frete gratuito - Foto: Reprodução | Freepik

A Amazon anunciou mudanças importantes para os assinantes Prime: o benefício Invitee será encerrado no dia 1º de outubro. De acordo com a página de suporte da empresa, a solução proposta é migrar os usuários para o Amazon Family, que permite compartilhar vantagens apenas com pessoas que morem na mesma residência.

O programa Invitee permitia que assinantes compartilhassem o frete gratuito com pessoas que não morassem na mesma casa, selecionando convidados ao contratar a modalidade premium.

No entanto, não era possível dividir todos os benefícios do Amazon Prime, como Prime Video e outros recursos da loja. O frete gratuito, porém, era um recurso bastante útil para facilitar as compras na plataforma.



Com o fim do Invitee, a Amazon reforça o Amazon Family. Pela modalidade, os assinantes Prime podem compartilhar benefícios com outros adultos que residam na mesma casa, além de até quatro adolescentes e quatro perfis para crianças.

Entre os benefícios compartilháveis estão entrega gratuita, acesso a eventos e ofertas exclusivas, Prime Video com anúncios, Amazon Music Prime, leitura principal, conteúdos digitais como eBooks e audiolivros, jogos e recursos de terceiros. A plataforma também oferece seções específicas para gerenciar os membros da família.



Além das mudanças no Prime, a Amazon segue inovando em outras áreas: a divisão de games da empresa lança um novo MOBA e o catálogo do Prime Video recebe novidades ao longo de setembro, mantendo os assinantes atualizados com novos conteúdos e experiências.