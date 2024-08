Apagão cibernético afetou 8,5 milhões de aparelhos com o Windows - Foto: Shutterstock

O apagão cibernético que atingiu o funcionamento de sistemas ao redor do mundo na sexta-feira, 19, também impactou 8,5 milhões de aparelhos da Microsoft, informou a empresa neste sábado, 20.

“Calculamos no momento que a atualização da CrowdStrike afetou 8,5 milhões de dispositivos Windows, ou menos de um por cento de todas as máquinas com Windows”, afirmou a empresa em seu blog.

O pane foi causado por uma falha no sistema de segurança da empresa norte-americana CrowdStrike, que assumiu a responsabilidade do apagão, que causou atrasos de voos e afetou serviços de instituições bancárias e de comunicação em todo o mundo.

Ainda conforme a Microsoft, a CrowdStrike ajudou a desenvolver uma solução escalável que vai ajudar a infraestrutura Azure, da Microsoft, a consertar mais rapidamente o problema. A empresa acrescentou que trabalhou com a Amazon Web Services e com o Google Cloud Platform para encontrar os “métodos mais efetivos” de resolução.

Uma ferramenta chamada Falcon, que serve para detectar possíveis invasões hacker, teve um problema na atualização (update) de software. A Microsoft é uma das clientes da CrowdStrike.