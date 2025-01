Aplicativo do Itaú tem instabilidade e gera reclamações nesta sexta

O banco informa que o sistema está sendo normalizado - Foto: Ilustrativa

O aplicativo do banco Itaú apresentou instabilidade nesta sexta-feira, 3, gerando uma onda de reclamações nas redes sociais. Muitos usuários demonstraram insatisfação, especialmente devido à expectativa de verificar se o primeiro salário do ano já havia sido depositado.

Ao tentar acessar o aplicativo, clientes relataram o aparecimento de mensagens como: “Tivemos um problema ao carregar os lançamentos”. Outra notificação afirmava que o sistema estava em processo de normalização, acompanhada de um pedido de desculpas pelo transtorno.

De acordo com o Metrópoles, o Itaú esclareceu: “O Itaú Unibanco informa que identificou instabilidade nesta sexta-feira (03 de janeiro), no processamento de algumas transações. O banco informa que o sistema está sendo normalizado e os aplicativos continuam em funcionamento”.

Segundo o site Down Detector, que monitora serviços online, o pico de reclamações ocorreu por volta das 9h30, mas os relatos continuaram ao longo do dia. Do total de queixas, 61% apontaram problemas ao checar o saldo da conta, enquanto 21% relataram dificuldades com a função Pix e 18% mencionaram falhas no momento do login.

A situação ainda está sendo acompanhada pelos usuários, que esperam a completa regularização dos serviços o quanto antes.