Bateria de iPhone: descubra mitos para você não acreditar mais

Bateria do iPhone pode durar mais com algumas dicas - Foto: Divulgação | Apple

Todo mundo quer estar sempre conectado e ligado com nossos celulares, e um dos maiores medos atuais é ficar sem bateria, já que, muitos se sentem “desconectados do mundo” quando isso acontece. O Portal A TARDE reúne mitos e verdades, além de formas de otimizar e economizar a bateria de seu iPhone.

Sendo um ponto polêmico em toda sua existência, a bateria do aparelho, mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda segue sendo uma das “pedras no sapato” da Apple.

Veja mitos e verdades sobre a bateria do iPhone:

Deixar o celular carregando durante a noite danifica a bateria

Os aparelhos lançados recentemente não tem a sua bateria danificada caso fiquem carregando durante a noite toda.

Atualmente, os celulares vêm equipados com sistemas de monitoramento que evitam a sobrecarga da bateria quando ela atinge o 100%.

Desligar o celular faz ele carregar mais rápido

Mesmo que desligar o celular durante o carregamento reduza o consumo de energia, isso não faz o celular carregar mais rápido. Os pontos que afetam a velocidade do carregamento são um cabo de boa qualidade e uma fonte de energia eficiente.

Além disso, nos modelos atuais da Apple, o aparelho liga automaticamente ao ser conectado no carregador, já que, assim que o aparelho é ligado, ocorre uma comunicação com o protocolo USB Power Delivery (PD) que é o processo que faz o “carregamento rápido” funcionar.

Carregar somente quando a bateria acaba por completo é melhor

Esperar para carregar o aparelho somente quando a bateria dele chega a zero é uma prática não recomendada. Isso porque as baterias dos iPhones são programadas para durar 500 ciclos completos de carga, ou seja, ir de 0% a 100%.

Deixando o celular descarregar completamente, para carregá-lo completamente, um desses ciclos é consumido, comprometendo a vida útil do aparelho a longo prazo. O recomendado para preservar a bateria é mantê-la entre 20% e 80%.