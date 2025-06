Elon Musk fecha investimento bilionário com Telegram

Um investimento de U$300 milhões (R$ 1,7 bilhão na cotação atual) vai ser feito pelo empresário Elon Musk, para integrar a inteligência artificial, IA, Grok ao Telegram. A informação foi divulgada pelo fundador do aplicativo de mensagens, Pavel Durov, nesta quarta-feira, 28, em uma publicação no X (antigo Twitter).

O acordo firmado entre a empresa xAI, de Musk, e o Telegram, foi feito para levar a IA que atua no Twitter, ao aplicativo de mensagens. A duração inicial para a parceria é estipulada em um ano.

Entenda o investimento de Musk

De acordo com a postagem feita pelo CEO do Telegram, além do valor de R$1,7 bilhão em dinheiro e capital, a plataforma ainda vai receber 50% da receita gerada pelas vendas relacionadas a xAI dentro do Telegram. Vale lembrar que a IA já estava disponível no aplicativo, porém somente na versão premium, agora ele estará acessível para qualquer usuário, em um modelo semelhante a como é a Meta IA no WhatsApp.

Na postagem ainda, um vídeo demonstra como será o uso da IA, que ficará fixada no topo das conversas, permitindo que os usuários perguntem diretamente da barra de pesquisas. A IA poderá ser usada para pesquisas, resumos, leituras de documentos, e outras funções. Somado a isso, o Grok poderá ser integrado a contas empresariais para ser usado para atendimento ao cliente.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV