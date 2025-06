Aplicativo do FGTS apresenta instabilidade

Aplicativo do FGTS apresenta erro - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, apresenta instabilidade para alguns usuários nesta segunda-feira, 26. Neste erro, uma mensagem aparece no aplicativo da Caixa Econômica Federal dizendo “Não foi possível consultar suas contas do FGTS. Se o problema persistir, aguarde alguns instantes".

Segundo o site especializado em captar e analisar problemas em plataformas digitais “ Downdetector”, a Caixa Econômica Federal, registrou que há uma crescente no número de reclamações de erro desde as 8 horas desta segunda-feira, 26.

De acordo com o Google Trends, o tema “FGTS fora do ar” apresentou um aumento repentino a partir do meio dia, momento onde aparentemente os erros começaram a acontecer.

A Caixa disse que já está ciente do erro e que o aplicativo do FGTS “já está sendo restabelecido, sem prejuízo aos trabalhadores".

Entenda o erro do FGTS

O aplicativo do FGTS apresentou um erro que deixava de apresentar o saldo nas contas dos usuários na plataforma. Porém, mesmo que esse erro seja incomum, ele pode ser associado a algo tecnológico. Logo, isso significa que o dinheiro não sumiu de verdade.