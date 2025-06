Governo anuncia vagas para formar programadores e bolsas de até R$ 600

Curso de tecnologia paga os estudantes e não exige conhecimento prévio - Foto: Freepik

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, lançou, nesta sexta-feira, 24, o Programa Bolsa Futuro Digital, totalmente gratuito, o programa é voltado a jovens e adultos que tenham interesse no assunto, mesmo não tendo conhecimento prévio sobre o assunto.

No total, o programa estima formar 10 mil profissionais em dois anos. Na primeira etapa, 5 mil vagas serão abertas em 12 estados e no distrito federal, priorizando alunos da rede pública.

Passado seis meses, outras 5 mil vagas ficarão disponíveis. Somado com o curso, uma ajuda financeira mensal será ofertada aos participantes.

As inscrições devem ser feitas no site do programa até a próxima sexta-feira, 30. O curso terá duração de dois anos, iniciando no dia 23 de junho.

Como funcionará o treinamento?

A primeira fase do treinamento, que acontece durante seis meses, inclui aulas presenciais e remotas. Nos três primeiros meses, uma bolsa de R$100 será recebida pelos aluno, já nos três últimos meses, o valor dobra, com os alunos passando a receber uma bolsa de R$200.

Durante o lançamento do programa, a ministra do MCTI, Luciana Santos, destacou a importância do programa para tentar suprir a demanda do setor de tecnologia, além de buscar atrair mulheres para a carreira.

“Ao não valorizar talentos femininos, o país perde a diversidade de olhares que enriquecem sua produção científica. Promover a inclusão é tornar a sociedade um lugar mais diverso, equilibrado e justo”, disse.

Requisitos para participar do programa: