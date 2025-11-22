Menu
TECNOLOGIA

Black friday: veja os melhores preços para um PlayStation 5

Console é encontrado por valor histórico a poucos dias da black friday

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/11/2025 - 12:28 h
PlayStation 5 tem preço histórico registrado antes de Black Friday
PlayStation 5 tem preço histórico registrado antes de Black Friday

Um dos itens mais desejados pelos fãs de videogame, o PlayStation 5 está aparecendo em diversas varejistas do país com ofertas históricas há poucos dias da Black Friday do ano de 2025.

Antes de aproveitar as promoções, porém, vale entender quais são os modelos no mercado e como os preços variam entre as varejistas físicas e on-line.

Atualmente, o console é vendido em três versões no Brasil: o padrão, o PS5 Slim e o PS5 Pro. Nesta Black Friday o modelo mais comum nas prateleiras é o Slim, lançado em janeiro de 2024 como substituto da versão original e com uma capacidade de armazenamento maior.

Ele pode ser comprado em duas versões, com ou sem o leitor de disco de mídia física, que impactam de forma direta no preço do console.

Já o PS5 Pro é uma versão aprimorada lançada em novembro de 2024, com melhorias no que tange a resolução, desempenho gráfico, memória e potência. Com os avanços, o preço sugerido fica de R$ 6.999 o que pode afastar alguns compradores.

Valores

Em grandes comércios digitais, como a Amazon e a KaBuM, o PlayStation 5, versão digital, pode ser encontrado por R$ 2.789 durante a semana da Black Friday, em um menor preço histórico. Já a versão com o leitor de disco aparece por R$ 3.254, ambos para ao pagamento a vista.

Já para o pagamento no crédito, os valores ficam aproximadamente 7% mais altos, com parcelamento de até 12 vezes na Amazon e até 36 vezes na KaBuM R$ 2.999 na versão digital e R$ 3.499, na versão com o leitor.

Lojas presenciais

Já para as pessoas que preferem comprar presencialmente pode optar por visitar as Lojas Americanas, onde os preços podem variar de R$ 3 mil a R$ 4 mil de acordo com o estado onde o console é comprado.

O motivo dessa variável são as distintas alíquotas de tributação estadual. A Americanas informou ainda que os preços podem cair mais até o dia oficial da Black Friday, em 28 de novembro, o que torna vantajoso esperar até a sexta-feira.

Descontos no console

Para quem quer garantir um novo PlayStation 5 nesta Black Friday pode aproveitar os descontos em jogos e assinaturas para jogar on-line. A Sony deu início, nesta sexta-feira, à tradicional Black Friday do PlayStation, com ofertas em títulos e nos planos de assinatura.

Entre os jogos, há títulos populares com preços reduzidos: o FC 26 está com 50% de desconto, caindo de R$ 349 para R$ 175; o NBA 2K26 baixa de R$ 399 para R$ 179; e o recém-lançado Battlefield 6 vai de R$ 349,90 para R$ 297,41.

