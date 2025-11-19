Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALHA NO SISTEMA

Deu pane? App do Bradesco para de funcionar e deixa usuários na mão

No X (antigo Twitter), diversos usuários informaram que não conseguem acesso ao aplicativo

Carla Melo

Por Carla Melo

19/11/2025 - 17:00 h
O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta
O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta -

Clientes do Bradesco foram nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para relatar uma falha no sistema do aplicativo do banco. Centenas de usuários abriram o aplicativo e deram de cara com uma mensagem informando que não é possível o acesso.

“Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”, informou nota no aplicativo.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

TikTok introduz recursos para estimular uso responsável do app
De volta? Nokia anuncia retorno com estratégia focada em IA
Brecha no WhatsApp permite extração de dados de bilhões de usuários

No X (antigo Twitter), diversos usuários informaram que não conseguem acesso ao aplicativo, e nem conseguem resolver a falha através do atendimento. O Bradesco aparece no DownDetector, site de monitoramento de aplicativos e plataformas, com 377 notificações, às 11h32.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Bradesco para obter informações sobre o que teria causado o pane, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto à manifestação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x