Deu pane? App do Bradesco para de funcionar e deixa usuários na mão

O DownDetector registrou 377 notificações na manhã desta quarta - Foto: Reprodução

Clientes do Bradesco foram nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para relatar uma falha no sistema do aplicativo do banco. Centenas de usuários abriram o aplicativo e deram de cara com uma mensagem informando que não é possível o acesso.

“Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver”, informou nota no aplicativo.

No X (antigo Twitter), diversos usuários informaram que não conseguem acesso ao aplicativo, e nem conseguem resolver a falha através do atendimento. O Bradesco aparece no DownDetector, site de monitoramento de aplicativos e plataformas, com 377 notificações, às 11h32.

Estou em um posto, já abasteci, e estou esperando a boa vontade do aplicativo do Bradesco voltar a funcionar pra eu pagar e ir embora. O aplicativo é ruim, já foi alvo de reclamações de diversas pessoas, mas eles não se importam em melhorar. Há anos é um serviço precário. — Bu (@taldobu) November 19, 2025

O Portal A TARDE entrou em contato com o Bradesco para obter informações sobre o que teria causado o pane, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto à manifestação.