HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

TikTok introduz recursos para estimular uso responsável do app

Novas ferramentas promovem hábitos equilibrados e reduzem sobrecarga mental

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

19/11/2025 - 16:07 h
Segundo o TikTok, o objetivo é promover o uso responsável sem recorrer apenas a bloqueios
Segundo o TikTok, o objetivo é promover o uso responsável sem recorrer apenas a bloqueios

O TikTok anunciou uma atualização com ferramentas de bem-estar digital que visam estimular hábitos mais saudáveis entre os usuários da plataforma. Entre os recursos estão controles revisados de tempo de tela, exercícios de relaxamento, sons ambientes e badges que recompensam práticas de uso equilibrado, especialmente entre adolescentes.

A rede social reformulou totalmente a página de gerenciamento de tempo de tela, reunindo funções para reduzir sobrecarga mental e incentivar a autoreflexão. O espaço agora inclui diário de afirmações com mais de 120 mensagens positivas, gerador de sons como chuva e ondas, exercícios de respiração e conteúdos de criadores sobre limites de tela e personalização do feed.

Segundo o TikTok, o objetivo é promover o uso responsável sem recorrer apenas a bloqueios. Ferramentas excessivamente restritivas podem ter efeitos negativos em adolescentes, segundo a plataforma, que optou por um sistema de incentivo com missões e recompensas digitais.

Leia Também:

De volta? Nokia anuncia retorno com estratégia focada em IA
Brecha no WhatsApp permite extração de dados de bilhões de usuários
Golpistas usam videochamada do WhatsApp para limpar sua conta bancária

O destaque da atualização são os badges de hábitos saudáveis. Eles são concedidos a usuários que seguem horários de sono, utilizam recursos de meditação e respeitam limites diários de uso. Também podem ser ganhos ao consultar relatórios semanais ou convidar amigos para completar as missões. Durante testes iniciais, o diário de afirmações foi o recurso mais acessado.

Além disso, o TikTok passará a exibir links diretos para essas ferramentas à noite ou quando o usuário atingir o limite diário de tempo de tela. As novidades se somam aos controles parentais lançados em julho, que permitem bloquear contas e receber alertas sobre publicações de adolescentes.

A iniciativa acompanha uma tendência global. Nos últimos meses, empresas como Meta, YouTube, OpenAI e Discord também implementaram novos recursos de segurança digital e bem-estar voltados ao público jovem.

Ver todas

x