Celular lento? Veja formas de otimizar seu smartphone

Veja dicas para deixar seu celular mais rápido - Foto: Freepik

Muitas pessoas se frustram por conta da lentidão de seus aparelhos telefone, e existem diversas explicações para o que causa isso, sendo a principal delas o acúmulo de arquivos desnecessários.

Esses arquivos podem, no começo, parecer inofensivos, porém quando se acumulam, eles geram uma carga no armazenamento que pode deixar o dispositivo lento. Limpar o aparelho desses arquivos, como cache de aplicativos e itens na lixeira pode melhorar a velocidade dele.

Como apagar itens da lixeira?

A lixeira do celular funciona, semelhante a do computador, ao apagar um arquivo, ele não some de forma imediata. Na verdade ele vai para a lixeira e somente é excluído permanentemente quando ela é esvaziada.

Localize o aplicativo a lixeira

O processo pode variar de celular em celular. No Android, por exemplo, vá nas configurações de “Armazenamento” e procure por “Arquivos ou Lixeira”. Já no iPhone, vá em “Fotos”, selecione “Álbuns” e depois “Apagados recentemente”

Verifique o que está apagando

Antes de apagar mesmo, tenha certeza de que o que está sendo apagado, não é nada de importante. Selecione bem para garantir que nada será perdido;

Esvaziar a lixeira

Depois de selecionar, clique na opção de “Esvaziar a lixeira ”e libere o espaço.

Veja outras dicas para deixar seu celular mais rápido

Além de limpar a lixeira, veja outras formas de acelerar seu smartphone.

Desinstalar aplicativos desnecessários

Arquivos que não são utilizados recorrentemente ocupam espaço e podem até estar funcionando em segundo plano. Apagá-los também vai otimizar seu celular.

Libere o cache dos aplicativos

O cache pode se acumular e se tornar um peso a mais no armazenamento. Limpá-lo regularmente faz com que o aparelho fique mais rápido também.

Reduzir ou desativar as animações

Tanto no Android, quanto no iPhone, é possível reduzir ou até desativar as animações nas configurações de acessibilidade, deixando o celular mais rápido.