Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CENSURA

Celulares da Coreia do Norte funcionam com aplicativos bloqueados

Populares usam aparelhos com internet modificada, captura de tela automática outras alterações.

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/11/2025 - 10:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Celulares da Coreia do Norte funcionam com aplicativos bloqueados
-

Um vídeo publicado pelo canal MrWhosetheboss mostrou supostos celulares trazidos da Coreia do Norte. Os aparelhos, chamados de "Samtaesung 8", contam com diversas modificações.

Entre as alterações, estão versões modificadas do Android, com uma série de limitações e censuras em aplicativos. A ferramenta funciona sem acesso à internet global, com uma intranet contendo apenas sites aprovados pelo governo.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, não há permissão para baixar aplicativos livremente. Os downloads exigem, além de autorização prévia, visitas presenciais.

Nem os calendários e mapas ficam de fora das mudanças e também funcionam em versões adaptadas.

Entre os produtos disponíveis estão jogos aprovados, filmes russos e indianos, biografias de líderes e mídia internacional, apenas de forma editada.

Leia Também:

Putin assina acordo de defesa mútua com Coreia do Norte
Rússia e Coreia do Norte assinam acordo de defesa
Putin volta a Coreia do Norte nesta terça após 24 anos

Influência da Coreia do Sul

A influência cultural da Coreia do Sul também é proibida. Para evitar que a população tenha acesso aos conteúdos, o governo adotou uma medida de modificação de palavras digitadas.

Ao digitar "Namhan" (Coreia do Sul), o termo seria alterado para "estado fantoche". Já ao inserir "Oppa", que significa “irmão mais velho” ou “namorado”, a palavra muda para "Camarada". Além das alterações, um aviso aparece afirmando que "Esta palavra só pode ser usada para descrever seus irmãos".

Captura de tela automática

Segundo o vídeo, os aparelhos têm capturas de tela automáticas. Os prints acontecem a cada cinco minutos ou cada vez que um aplicativo é aberto.

Essas imagens seriam armazenadas em pastas restritas que o usuário não têm acesso. Apenas as autoridades podem ver ou modificar os arquivos, para verificar se os usuários infringiram as regras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celulares Coreia do Norte governo tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x