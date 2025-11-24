Celulares da Coreia do Norte funcionam com aplicativos bloqueados

- Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um vídeo publicado pelo canal MrWhosetheboss mostrou supostos celulares trazidos da Coreia do Norte. Os aparelhos, chamados de "Samtaesung 8", contam com diversas modificações.

Entre as alterações, estão versões modificadas do Android, com uma série de limitações e censuras em aplicativos. A ferramenta funciona sem acesso à internet global, com uma intranet contendo apenas sites aprovados pelo governo.

Além disso, não há permissão para baixar aplicativos livremente. Os downloads exigem, além de autorização prévia, visitas presenciais.

Nem os calendários e mapas ficam de fora das mudanças e também funcionam em versões adaptadas.

Entre os produtos disponíveis estão jogos aprovados, filmes russos e indianos, biografias de líderes e mídia internacional, apenas de forma editada.

Influência da Coreia do Sul

A influência cultural da Coreia do Sul também é proibida. Para evitar que a população tenha acesso aos conteúdos, o governo adotou uma medida de modificação de palavras digitadas.

Ao digitar "Namhan" (Coreia do Sul), o termo seria alterado para "estado fantoche". Já ao inserir "Oppa", que significa “irmão mais velho” ou “namorado”, a palavra muda para "Camarada". Além das alterações, um aviso aparece afirmando que "Esta palavra só pode ser usada para descrever seus irmãos".

Captura de tela automática

Segundo o vídeo, os aparelhos têm capturas de tela automáticas. Os prints acontecem a cada cinco minutos ou cada vez que um aplicativo é aberto.

Essas imagens seriam armazenadas em pastas restritas que o usuário não têm acesso. Apenas as autoridades podem ver ou modificar os arquivos, para verificar se os usuários infringiram as regras.