ChatGPT terá nova função de proteção após morte de adolescente

A OpenAI anunciou uma nova função de controle parental para o ChatGPT, com ele, os pais poderão monitorar as conversas que seus filhos têm com o chatbot nesta terça-feira, 02. De acordo com a empresa, a novidade será adicionada em outubro.

Com a novidade, os adultos poderão vincular suas contas às contas de seus filhos adolescentes e receber notificações do Chat GPT caso o aplicativo entenda que uma mensagem enviada pelo adolescente esteja passando por "um momento de grande sofrimento", explicou a OpenAI.

"A contribuição de especialistas orientará esse recurso para promover a confiança entre pais e adolescentes", continuou a empresa.

Motivação da atualização

A atualização foi anunciada uma semana após a OpenAI ser processada por pais de uma jovem de 16 anos que tirou sua própria vida nos Estados Unidos, os mesmos afirmam que o ChatGPT orientou a garota com técnicas de auto agressão.

Além disso, o adultos ainda terão como controlar como o ChatGPT apresenta suas respostas para adolescentes além de poder desativar outros recursos como:

Memória;

Histórico do assistente virtual.

A OpenAI anunciou que a proteção parental é para adolescentes visto que suas regras não permitem o uso do ChatGPT por crianças com menos de 13 anos de idade.