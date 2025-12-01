Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IA

China começa a usar robôs humanoides na patrulha de fronteiras

Projeto tem o objetivo de auxiliar em operações e serviços comerciais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/12/2025 - 18:03 h
China usará robôs humanoides
China usará robôs humanoides -

A China deu mais um passo no avanço digital e no uso de inteligência artificial no país. Uma das fabricantes de robôs mais bem-sucedidas do território, a UBTech Robotics, assinou um contrato para utilizar robôs humanoides em patrulhas e no controle da fronteira com o Vietnã.

Segundo informações do South China Morning Post, o projeto tem o objetivo de auxiliar na orientação de viajantes, no controle do fluxo de pessoas, em patrulhas, operações e serviços comerciais.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Feitos de aço, cobre e alumínio, os robôs serão utilizados em Fangchenggang, cidade costeira da região autônoma de Guangxi, no sul da China, que faz fronteira com o Vietnã. O investimento é de cerca de 264 milhões de yuans, aproximadamente R$ 197,1 milhões.

Leia Também:

Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade
WhatsApp deixará de funcionar em 12 celulares a partir de dezembro; veja lista
Max, a alternativa ao WhatsApp que divide os usuários

Quando começa?

A previsão é que os robôs comecem a atuar já em dezembro. O modelo responsável pelos serviços será o Walker S2, lançado em julho e considerado o primeiro robô humanoide do mundo capaz de trocar a própria bateria.

A empresa já recebeu cerca de 1,1 bilhão de yuans (R$ 828 milhões) em pedidos da série Walker e planeja entregar 500 unidades ainda em 2025, 5.000 em 2026 e alcançar a marca de 10 mil unidades até 2027. De acordo com o jornal, o projeto reflete a expansão do uso de inteligência artificial pelo governo chinês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

china inteligencia artificial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
China usará robôs humanoides
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

China usará robôs humanoides
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

China usará robôs humanoides
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

China usará robôs humanoides
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x