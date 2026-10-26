Com A Tarde Play, Grupo A TARDE é vice-líder de audiência na cobertura das Eleições 2026

A cobertura das Eleições 2026 consolidou o Grupo A TARDE na vice-liderança de audiência na Bahia entre os veículos de comunicação do estado. Segundo dados do YouTube no Analytics, a transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play alcançou 627 mil visualizações, superando emissoras de TV aberta tradicionais, rádios e portais locais.

O desempenho no YouTube faz parte de um resultado ainda maior no ambiente digital. Ao somar os dados de todas as plataformas do grupo — incluindo os portais A TARDE e Massa! além das mídias sociais de ambos os veículos —, o alcance global ultrapassou a marca de 40 milhões de visualizações durante a cobertura combinada do primeiro e do segundo turno do pleito.

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Centro de operações do estúdio Ernesto Simões - Foto: Ana Albuquerque/Ag. A TARDE

Estrutura integrada e cobertura em tempo real

Os números refletem uma operação multiplataforma e altamente integrada. A transmissão ao vivo contou com ancoragem em estúdio, análises políticas e reportagens em tempo real diretamente de Salvador, Brasília e de municípios estratégicos no interior baiano, como Feira de Santana, Camaçari, Juazeiro e Luís Eduardo Magalhães.

A performance histórica reafirma o peso do Grupo A TARDE no ecossistema audiovisual e prepara o terreno para a expansão da TV A TARDE, que contará com novos estúdios, grade de programação ampliada e distribuição nacional.