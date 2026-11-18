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O mundo dos games só tem 'olhos' para o GTA VI. O jogo da Rockstar, que será lançado para à meia-noite desta quinta-feira, 19, no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.

O novo GTA é provavelmente o mais esperado da década, o jogo acumulou entre US$ 1,5 bilhão e US$ 1,65 bilhão em pré-vendas, cobrindo o orçamento estimado de produção.

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A última versão do jogo foi lançada há 13 anos. Abaixo, listamos como era o mundo quando GTA V foi lançado.

O mundo no lançamento do GTA V

Tecnologia e internet

• Celulares: O iPhone 5S (primeiro com leitor de digital) tinha acabado de ser anunciado pela Apple, e o Windows Phone ainda disputava espaço no mercado de smartphones, antes de sumir das prateleiras.

iPhone 5S - Foto: Kabum

• Streaming: A Netflix tinha acabado de lançar suas primeiras séries originais (House of Cards e Orange Is the New Black), e o aluguel de DVDs ainda era uma realidade.

• Redes Sociais: O Instagram ainda não tinha Stories nem Reels, o TikTok não existia e o WhatsApp ainda não pertencia ao Facebook.

• Inteligência Artificial: Assistentes virtuais eram básicos (como a Siri recém-lançada).

Cultura Pop, Cinema e Música

• Cinema: O Universo Cinematográfico Marvel estava apenas na "Fase 2" (com Homem de Ferro 3), e Frozen ainda nem tinha estreado nos cinemas. Naquele ano, Argo ganhou o Oscar de melhor filme.

• Séries: Breaking Bad estava exibindo seus episódios finais na TV, e Game of Thrones estava apenas na 3ª temporada.

Foto: Reprodução

• Os artistas mais ouvidos no mundo foram Macklemore & Ryan Lewis (no Spotify) e Bruno Mars (eleito Artista do Ano pela Billboard).



Brasil e Mundo

• Política e Economia: Barack Obama estava no início de seu segundo mandato nos EUA, o Papa Francisco havia sido eleito há apenas seis meses, e o dólar no Brasil custava por volta de R$ 2,20.

• Cidades e Mobilidade: Aplicativos de transporte como o Uber ainda não operavam no Brasil (chegaram em 2014), e o Pix não existia — transferências dependiam de DOC, TED ou dinheiro físico.

Futebol

• A Copa das Confederações tinha acabado de ocorrer no país, e o Brasil venceu a Espanha por 3 a 0 na final da competição.

Neymar em 2013 - Foto: Vanderlei Almeida/AFP

• Tanto o Bahia quanto o Vitória disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2013, ano em que GTA V foi lançado. O Leão terminou a competição em 5º e o Esquadrão em 12º.

