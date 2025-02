Confira algumas dicas para economizar nessa onda de calor

Termômetro em Salvador marcando altas temperaturas - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ondas de calor estão atingindo todo país nesse mês de fevereiro. Logo, tal clima exige que os consumidores tomem certas medidas para economizar na conta de luz. Nessa lista estão algumas medidas que podem ajudar nesse momento de temperaturas elevadas.

Alguns costumes para serem tomados nessa época de calor são, utilizar a temperatura do ar-condicionado de forma razoável, priorizar o ventilador, tomar banhos mais gelados, estar atento com eletrodomésticos que podem aquecer sutilmente o local e alguns outros.

Confira a lista de sete dicas para economizar dinheiro nesse calorão:

1- Moderar na temperatura do ar-condicionado:

Quando as pessoas entram em um ambiente muito quente, todos pensam em colocar o ar-condicionado para operar na mínima temperatura possível. Mas, isso não faz com que o ambiente esfrie mais rápido, só deixa o aparelho funcionando em potência máxima por mais tempo, logo, aumentando o consumo de eletricidade e subindo o valor da conta de luz.

O ideal é definir uma temperatura entre 22 °C e 25 °C, pois, o que faz o ambiente resfriar é o fluxo de ar e a capacidade térmica do aparelho, não a temperatura.

2- Utilizar o ventilador quando possível

O ventilador pode ser uma boa escolha para economizar energia, pois, mesmo nos dias mais quentes, há momentos em que se tem um trégua, normalmente na manhã, assim, nestas horas, um ventilador é o suficiente para gerar um conforto. Isso faz com que não seja preciso ligar o ar-condicionado, reduzindo o consumo e o desgaste do aparelho.

Além disso, utilizando os dois aparelhos em conjunto pode aumentar a eficiência em resfriar o ambiente, já que, o ventilador distribui o ar frio gerado pelo ar-condicionado de uma forma mais uniforme, assim, o aparelho pode operar em temperaturas mais altas sem que fique um ambiente desconfortável e não exigindo tanto do compressor dele, fazendo com que o consumo de energia seja menor.

3- Usar as funções de timer ou sleep do ar-condicionado

O uso dessas funções é mais uma forma eficiente de economizar energia durante a noite. O recurso "sleep" faz com que o aparelho aumente a temperatura ao decorrer da noite, pois o corpo humano reduz, naturalmente, sua temperatura enquanto dormimos, com isso, não é necessário uma temperatura tão baixa no período de sono.

Já a função de "timer" faz com que seja possível programar um tempo em que o aparelho fique em funcionamento, desligando-o de forma automática depois de um tempo configurado. Isso ajuda para que o ar-condicionado não fique ligado durante toda a noite.

4- Tomar banhos frios

Mesmo que não pareça, o chuveiro elétrico é um dos eletrodomésticos que mais consome energia, ainda mais quando usado em potência máxima. Logo, durante esses momentos de calor, prefira banhos frios, assim você se refresca e faz com que o consumo não seja tão elevado.

5- Se atente aos eletrodomésticos que esquentam o ambiente

Vários aparelhos são geradores de calor e não sabemos, tirando os óbvios, como fornos e micro-ondas, televisões, computadores e até lâmpadas incandescentes, são aparelhos que ajudam para aumentar a temperatura do ambiente, mesmo que de forma sutil. Mas quando somados, aquecem ainda mais o cômodo.

Esse excesso de calor faz com que o ar-condicionado trabalhe mais para resfriar o ambiente gastando mais energia. Para evitar isso, é de maior importância, desligar os aparelhos que não estejam em uso, preferir lâmpadas de LED e posicionar os eletrodomésticos para que haja uma melhor dissipação de calor.

6- Fechar portas e janelas ao usar o ar-condicionado

Quando ligar o ar-condicionado, certifique-se de que o cômodo está fechado para que seja feito o uso mais eficiente possível, assim evitando gastos a mais. Em caso de incidência de luz do sol, é recomendado que se use uma cortina ou persiana para que a temperatura não oscile tanto.

E em caso de frestas abertas, o ar frio fica "escapa" fazendo com que o ar-condicionado tenha que trabalhar mais em uma potência maior, consumindo mais energia.

7- Não fique ligando e desligando o ar-condicionado

Algumas pessoas costumam ligar o aparelho quando estão com calor e desligar quando o ambiente fica muito gelado. Porém, ao contrário do que muitos pensam, isso gasta mais energia do que salva, pois, ao ser ligado, o compressor do aparelho precisa trabalhar em potência máxima para resfriar o ambiente novamente.

Para evitar esses ciclos de ligar e desligar as fabricantes tem utilizado a tecnologia "inverter" que mantém a temperatura de forma contínua somente ajustando a exigência do aparelho, sem desliga-lo completamente.