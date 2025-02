Incêndio na Globo: conheça nova novela afetada por chamas

Incêndio atingiu parte dos Estúdios Globo - Foto: Reprodução | Globo e Record

Um incêndio atingiu, nesta terça-feira, 18, a cidade cenográfica da próxima novela das 19h da Globo, no Rio de Janeiro. A trama em questão é Dona de Mim, substituta de de Volta Por Cima.

Em nota, o Corpo de Bombeiros anunciou que 40 militares de sete unidades atuaram na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica.

A Comunicação da Globo, por sua vez, informou que não haviam gravações de Dona de Mim no local no momento do incidente, e não há registro de feridos.

Dona de Mim tem estreia prevista para abril e tem no seu elenco nomes como Clara Moneke, Tony Ramos e Claudia Abreu.

Conheça a história da nova novela da Globo

Escrita por Rosane Svartman, a novela será protagonizada por Clara, que viverá Leona, uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana e que convive com uma dor.

Ela ia se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, quando teve uma perda gestacional.

Sete anos depois, ela ocupa a cabeça enquanto tenta equilibrar as contas da casa em que mora com a avó Yara (Cyda Moreno) e irmã Stephany (Nikolly Fernandes).