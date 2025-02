Globo é condenada a pagar indenização a Suzane von Richthofen; entenda

Suzane von Richthofen foi presa pelo assassinato dos pais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Globo está no centro de um caso de Justiça. A emissora foi condenada a pagar, em segunda instância, uma indenização de R$ 10 mil para Suzane von Richthofen, que matou os pais em 2002, segundo o site F5. Ela processou a empresa em 2018, por ter exibido um laudo psicológico seu que era sigiloso.

O laudo que foi mostrado em uma reportagem exibida em junho de 2018 no Fantástico havia sido feito para avaliar se Suzane tinha condições de cumprir o restante de sua pena no regime semiaberto. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu pelo pagamento da indenização. Suzane já havia vencido em primeira instância e pediu para o valor ser depositado no fim de 2024. A Globo recorreu da decisão.

De acordo com o laudo psicológico mostrado pela Globo, não havia evidências de que Suzane seria perigosa e, por isso, poderia conviver em sociedade. O laudo pontuou, porém, que ela tinha personalidade manipuladora e agressividade camuflada.

Depois que a reportagem foi ao ar, Suzane alegou que havia tido sua liberdade invadida e que o caso estava em sigilo de Justiça. O desembargador Rui Cascaldi, que é o relator do caso, disse que ela, mesmo que tenha cometido um crime que faz parte da “história criminal do país”, tinha direitos individuais.

Suzane havia vencido a ação na primeira instância. A Globo recorreu, mas também perdeu em segunda instância, após o qual houve um pedido de cumprimento de sentença por parte de Suzane. A Globo recorreu em esferas maiores da Justiça, conforme o F5.

A emissora não se pronunciou sobre a condenação.

Atualmente, Suzane von Richthofen cumpre a pena de 34 anos e 7 meses em regime aberto. Ela tem um filho de um ano.