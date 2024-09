Suzane von Richthofen faz concurso para o TJ de São Paulo

- Foto: Reprodução

Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato de seus pais e atualmente em regime aberto, prestou concurso público para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Aos 41 anos, Suzane se inscreveu para o cargo de escrevente, que exige apenas o ensino médio completo e oferece um salário mensal de R$ 6.043. As provas para o cargo ocorreram no domingo (8). Ela atualmente cursa Direito na Universidade São Francisco, no campus de Bragança Paulista.

De acordo com o edital 01/2024 do TJSP, as responsabilidades do escrevente judiciário incluem a organização dos serviços administrativos e técnicos no fórum, o acompanhamento de processos, o atendimento ao público, além da elaboração e conferência de documentos. O cargo também exige o controle do material de expediente e a atualização constante sobre legislação e normas internas.

No momento da inscrição, Suzane von Richthofen solicitou ser lotada em Bragança Paulista, caso fosse aprovada no concurso. Isso implicaria que, como funcionária pública, ela teria acesso ao seu próprio processo de execução penal durante o expediente.

No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, mesmo se Suzane for aprovada na segunda fase do concurso, ela não poderá assumir o cargo. O motivo é que, no ato da admissão, será exigido um atestado de antecedentes criminais, um documento essencial para ingressar no serviço público. Essas certidões são necessárias para confirmar que o candidato não possui condenações por crimes que possam impedir a posse no cargo, incluindo crimes contra o patrimônio, a administração pública, a fé pública, os costumes ou outros previstos na legislação.