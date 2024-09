Dois homens morrem após troca de tiros com a PM em Mata de São João

- Foto: Divulgação

Dois homens foram mortos após troca de tiros com a policiais militares, na manhã desta terça-feira (10), dentro do Conjunto Habitacional Santa Rita, distrito de Amado Bahia, na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador.

Leia também

>> 'Operação Agno' prende acusados por homicídio de comerciante de GLP

>> Homem é morto a tiros em rua movimentada no Cabula

>> PF intensifica busca e pede ajuda para encontrar criminoso baiano

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes realizavam rondas no bairro quando encontraram um grupo de homens armados, que atiraram contra a viatura. Houve troca de tiros e, após o confronto, dois homens foram encontrados baleados. De acordo com a PM, eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.



Com a dupla foram apreendidas 01 submetralhadora, calibre 9mm, numeração e marca nao aparente, com 03 munições intactas; 01 pistola calibre SiG Sauer 9mm, com numeração suprimida, com 4 munições intactas; 74 pinos com substância análoga tipo cocaína e um aparelho celular.